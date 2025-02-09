Руководитель омского сельхозкооператива займется развитием агротуризма в регионе

Posted 9 февраля, 12:52
Published 9 февраля, 12:52
Modified 9 февраля, 14:49
Updated 9 февраля, 14:49
Как сообщил портал «РБК Омск», в Омской области завершился грантовый конкурс «Агротуризм», реализуемый федеральным Минсельхозом: его победителем в этом году стал учредитель и директор «Тюкалинского» комбината, выпускающего молочную продукцию — Александр Чернявский.
Кстати, проект, заявленный предпринимателем для участия, также расположен в этом районе Омской области: база отдыха располагается на побережье озера Лебяжье и уже давно ведет свою деятельность по основному профилю, предоставляя омичам проживание на природе и активный отдых.
Примечательно, что в этом году соискателем гранта стал только один из 4 участников: на момент заявления об участии из было больше, но проект «Домик у озера», реализуемый в знаменском районе Георгием Юрлагиным, руководителем одного из КФХ, был не допущен до основного тура. Остальные же участники уступили победителю по числу баллов, выставленных комиссией по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма.
Напомним, ранее Город55 сообщал о запуске в Омской области проекта «Земля для туризма» — в его рамках местность у известнейших Пяти озер уже была внесена в реестр рекреационных территорий, для которых сейчас разыскивают инвесторов. Кроме того, новые туристические проекты неоднократно обсуждались и в правительстве региона.