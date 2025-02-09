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Posted 9 февраля, 12:52

Published 9 февраля, 12:52

Modified 9 февраля, 14:49

Updated 9 февраля, 14:49

Предприниматель из Омской области получил грант 10 млн рублей на развитие агротуризма в регионе

Руководитель омского сельхозкооператива займется развитием агротуризма в регионе

9 февраля 2025, 12:52
Фото: gorod55.ru. Предприниматель из Омской области получил грант 10 млн рублей на развитие агротуризма в регионе

База отдыха омского бизнесмена получила 10 млн рублей на развитие агротуризма

Тем более, предприниматель стал победителем грантового конкурса «Агротуризм» и получил 10 млн рублей на развитие собственного проекта — базы отдыха на Лебяжьем озере.

Как сообщил портал «РБК Омск», в Омской области завершился грантовый конкурс «Агротуризм», реализуемый федеральным Минсельхозом: его победителем в этом году стал учредитель и директор «Тюкалинского» комбината, выпускающего молочную продукцию — Александр Чернявский.

Кстати, проект, заявленный предпринимателем для участия, также расположен в этом районе Омской области: база отдыха располагается на побережье озера Лебяжье и уже давно ведет свою деятельность по основному профилю, предоставляя омичам проживание на природе и активный отдых.

Примечательно, что в этом году соискателем гранта стал только один из 4 участников: на момент заявления об участии из было больше, но проект «Домик у озера», реализуемый в знаменском районе Георгием Юрлагиным, руководителем одного из КФХ, был не допущен до основного тура. Остальные же участники уступили победителю по числу баллов, выставленных комиссией по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма.

Напомним, ранее Город55 сообщал о запуске в Омской области проекта «Земля для туризма» — в его рамках местность у известнейших Пяти озер уже была внесена в реестр рекреационных территорий, для которых сейчас разыскивают инвесторов. Кроме того, новые туристические проекты неоднократно обсуждались и в правительстве региона.

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#Илья Скобин#Бизнес#Туризм#Омск#Проект#Грант#Новости#Агротуризм#Лебяжье озеро#Рекреационные территории
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