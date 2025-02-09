Руководитель омского сельхозкооператива займется развитием агротуризма в регионе

Примечательно, что в этом году соискателем гранта стал только один из 4 участников: на момент заявления об участии из было больше, но проект «Домик у озера», реализуемый в знаменском районе Георгием Юрлагиным, руководителем одного из КФХ, был не допущен до основного тура. Остальные же участники уступили победителю по числу баллов, выставленных комиссией по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма.