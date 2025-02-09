Полмиллиона за сотку. Недострой больницы на омской окружной дороге выставили на торги

Кроме того, типичный с виду «долгострой» интересен и своей историей: как рассказывал ранее журналистам «NGS55.RU» омский архитектор Олег Фрейдин, приложивший руку к реализации проекта больницы для сотрудников ПО «Полет», над ним была проведена большая работа, стартовавшая еще в 80-х годах. Например, планировку больницы разрабатывали совместно с медиками, а некоторые решения, примененные в строительстве, и вовсе были тогда новинкой. Однако важному проекту не было суждено реализоваться: несмотря на готовность всех корпусов будущего учреждения (оставалось только поработать над отделкой и коммуникациями), стройка была свернута.