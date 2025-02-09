Полмиллиона за сотку. Недострой больницы на омской окружной дороге выставили на торги

Posted 9 февраля, 08:12
Published 9 февраля, 08:12
Modified 9 февраля, 08:25
Updated 9 февраля, 08:25
Объект, чей собственник может измениться в перспективе, располагается по адресу Окружная дорога, 5/1. Как отмечается в тексте объявления, имеющийся больничный корпус можно использовать для реализации гостиничного проекта или жилого строительства. Однако кроме него, покупатель получит права и на 4 малоэтажных здания, расположенных в пределах продающихся земельных участков. Как указал продавец, их можно сдать в аренду под складские или промышленные нужды — для этого на территорию уже даже подведено электроснабжение (1,26 МВт).
Примечательно, что для указанных земельных участков уже подготовлен и проект жилой застройки: некоторые его детали упоминаются и в тексте объявления. Например, для здания больницы уже подготовлен проект реконструкции — как отмечается, площадь ее помещений составляет порядка 26,9 тыс кв.м — это 5 блоков высотой от 3 до 9 этажей в различной степени готовности. Кроме того, по словам продавца, к участку прилагается и техническое освидетельствование.
Вторая часть торгового предложения — земельный участок 2,19 Га. Он также рассчитан на использование в промышленных целях, но, как указывается, назначение может быть изменено в пользу жилищного строительства. К тому же, проект использования земли именно под эти цели уже был подготовлен. Продавец упомянул строительство жилой недвижимости на 420 квартир или 21 тыс кв. м жилплощади.
Кроме того, типичный с виду «долгострой» интересен и своей историей: как рассказывал ранее журналистам «NGS55.RU» омский архитектор Олег Фрейдин, приложивший руку к реализации проекта больницы для сотрудников ПО «Полет», над ним была проведена большая работа, стартовавшая еще в 80-х годах. Например, планировку больницы разрабатывали совместно с медиками, а некоторые решения, примененные в строительстве, и вовсе были тогда новинкой. Однако важному проекту не было суждено реализоваться: несмотря на готовность всех корпусов будущего учреждения (оставалось только поработать над отделкой и коммуникациями), стройка была свернута.