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Posted 9 февраля, 08:12

Published 9 февраля, 08:12

Modified 9 февраля, 08:25

Updated 9 февраля, 08:25

В Омске выставили на продажу территорию недостроенной больницы для сотрудников ПО «Полет»

Полмиллиона за сотку. Недострой больницы на омской окружной дороге выставили на торги

9 февраля 2025, 08:12
Фото: gorod55.ru. В Омске выставили на продажу территорию недостроенной больницы для сотрудников ПО «Полет»

В Омске выставили на продажу недострой больницы у окружной дороги

Зданию больницы, предназначавшейся для сотрудников ПО «Полет», подыскивают нового владельца. Недострой и пара земельных участков общей площадью 5,63 Га появились как лот стоимостью в 290 млн рублей на одном из популярных сайтов интернет-объявлений.

Объект, чей собственник может измениться в перспективе, располагается по адресу Окружная дорога, 5/1. Как отмечается в тексте объявления, имеющийся больничный корпус можно использовать для реализации гостиничного проекта или жилого строительства. Однако кроме него, покупатель получит права и на 4 малоэтажных здания, расположенных в пределах продающихся земельных участков. Как указал продавец, их можно сдать в аренду под складские или промышленные нужды — для этого на территорию уже даже подведено электроснабжение (1,26 МВт).

Примечательно, что для указанных земельных участков уже подготовлен и проект жилой застройки: некоторые его детали упоминаются и в тексте объявления. Например, для здания больницы уже подготовлен проект реконструкции — как отмечается, площадь ее помещений составляет порядка 26,9 тыс кв.м — это 5 блоков высотой от 3 до 9 этажей в различной степени готовности. Кроме того, по словам продавца, к участку прилагается и техническое освидетельствование.

Скриншоты карточки объявления
Скриншоты карточки объявления
Скриншоты карточки объявления
Скриншоты карточки объявления. Фото: Портал интернет-объявлений «Авито»

Вторая часть торгового предложения — земельный участок 2,19 Га. Он также рассчитан на использование в промышленных целях, но, как указывается, назначение может быть изменено в пользу жилищного строительства. К тому же, проект использования земли именно под эти цели уже был подготовлен. Продавец упомянул строительство жилой недвижимости на 420 квартир или 21 тыс кв. м жилплощади.

Кроме того, типичный с виду «долгострой» интересен и своей историей: как рассказывал ранее журналистам «NGS55.RU» омский архитектор Олег Фрейдин, приложивший руку к реализации проекта больницы для сотрудников ПО «Полет», над ним была проведена большая работа, стартовавшая еще в 80-х годах. Например, планировку больницы разрабатывали совместно с медиками, а некоторые решения, примененные в строительстве, и вовсе были тогда новинкой. Однако важному проекту не было суждено реализоваться: несмотря на готовность всех корпусов будущего учреждения (оставалось только поработать над отделкой и коммуникациями), стройка была свернута.

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#Илья Скобин#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Земельный участок#Новости#ПО "Полет"#Недострой#Окружная дорога
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