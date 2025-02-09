Омский киберпанк. Пустующий ДК им. Козицкого может стать креативным digital-центром

Posted 9 февраля, 09:27
Published 9 февраля, 09:27
Modified 9 февраля, 10:10
Updated 9 февраля, 10:10
Как рассказал в своем Telegram-канале Алексей Ремыга, в пользу большого количества идей говорит площадь здания — 5 тыс кв. м способны вместить в себя самые разные начинания: от концепции Дома единоборств, предложенной еще в 2022 году и до более ранней идеи обустройства фитнес-клуба. Однако, по словам общественника, уже сейчас обсуждаются варианты и коммерческого использования опустевших помещений: шоурум, ресторан, магазин или пространство для проведения каких-либо событий.
Такой вариант, как отметил Алексей Ремыга, точно имеется — реализация таких проектов не потребует особых усилий, но будет лишена какой-либо креативной нагрузки: все эти варианты — «игра в короткую» для создания действующего бизнеса, который потом можно продать.
«Игра в долгую», по мнению бывшего директора Дома культуры омской «Меги», будет заключаться в реализации проекта реконструкции как креативного кластера, связанного с технологиями и цифровой культурой.
«Майнинг, нейронки, гейминг-арена, музей компов, всё в неоне. Пускай это будет омский кибер-панк» — написал Алексей Ремыга в своем Telegram-канале.
Столь необычный выбор назначения здания общественник объяснил своими ассоциациями завода им. Козицкого и его дома культуры с идентичностью digital-среды, подчеркнув, что и мастера завода могли поучаствовать в становлении цифровой культуры — например, помогая самым первым любителям игр с прошивкой своих приставок.
Кроме того, подобный подход может оказаться выигрышным уже на этапе его реализации — за счет диверсификации экономики проекта. Во-первых, отмечает Алексей Ремыга, подобная инициатива может рассчитывать на партнерскую поддержку бизнеса или властей, а во-вторых, усложнившиеся взаимодействия хоть и потребуют больше усилий, но могут дать «выход» на стейкхолдеров или новые программы поддержки.
Стоит сказать, что с «экономикой» самого ДК им. Козицкого не всегда все было «гладко»: пустующему зданию не единожды пытались найти концессионера, но в итоге ДК включили в программу приватизации и выставили на торги. Покупателя найти удалось достаточно быстро — им стал предприниматель Алексей Триппель, но и ему пришлось «помучаться» со сделкой: выкупить здание удалось только со второй попытки. В ноябре на упомянутой локации уже стартовали демонтажные работы.