Омский киберпанк. Пустующий ДК им. Козицкого может стать креативным digital-центром

Как рассказал в своем Telegram-канале Алексей Ремыга, в пользу большого количества идей говорит площадь здания — 5 тыс кв. м способны вместить в себя самые разные начинания: от концепции Дома единоборств, предложенной еще в 2022 году и до более ранней идеи обустройства фитнес-клуба. Однако, по словам общественника, уже сейчас обсуждаются варианты и коммерческого использования опустевших помещений: шоурум, ресторан, магазин или пространство для проведения каких-либо событий.