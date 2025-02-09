Омских астрономов уже сегодня ждет яркое космическое явление — покрытие Марса Луной

Прогнозируемое время наблюдений может отличаться в зависимости от региона: лучше всего это космическое явление смогут увидеть жители городов в Европейской части России, на Урале, а также Сибири и Дальнего Востока. А вот астрономам из Москвы и Санкт-Петербурга, к сожалению, придется ограничиться лишь созерцанием тесного сближения и касательного покрытия небесных тел соответственно. В Омске обратить внимание на ночное светило стоит в районе двух часов ночи — для наблюдений может потребоваться корректировка угла обзора.