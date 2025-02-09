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Posted 9 февраля, 12:26

Published 9 февраля, 12:26

Modified 9 февраля, 12:28

Updated 9 февраля, 12:28

Астрономы Омской области уже завтра смогут увидеть редкое астрономическое явление

Омских астрономов уже сегодня ждет яркое космическое явление — покрытие Марса Луной

9 февраля 2025, 12:26
Фото: gorod55.ru. Астрономы Омской области уже завтра смогут увидеть редкое астрономическое явление

В Омской области астрономы смогут наблюдать покрытие Марса Луной

Вот только для наблюдений потребуется подготовка и серьезный опыт: угол обзора, как и отсутствие элементарного бинокля, могут легко испортить всю картинку.

Как рассказали специалисты из обсерватории СибГАУ им. Решетнева, 10 февраля в небе над Омском будет заметно «противостояние» Луны и Марса — естественный спутник Земли практически на целый час перекроет 4-ю планету Солнечной системы.

Прогнозируемое время наблюдений может отличаться в зависимости от региона: лучше всего это космическое явление смогут увидеть жители городов в Европейской части России, на Урале, а также Сибири и Дальнего Востока. А вот астрономам из Москвы и Санкт-Петербурга, к сожалению, придется ограничиться лишь созерцанием тесного сближения и касательного покрытия небесных тел соответственно. В Омске обратить внимание на ночное светило стоит в районе двух часов ночи — для наблюдений может потребоваться корректировка угла обзора.

Напомним, ранее Город55 сообщал о повороте к Земле масштабной корональной дыры на Солнечной поверхности: по последним данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, потоки плазмы вокруг поверхности нашей планеты значительно ускорились и могут спровоцировать изменения в магнитом поле.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Луна#Новости#Астрономия#Наблюдения#Марс
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