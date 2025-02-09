Объединение больниц, рабочая четырехдневка и хлеб по 3 кусочка. Главные темы недели

Еще в прошлом году стало известно о планах чиновников присоединить поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №1 к городской поликлинике №13. Многих омичей эта новость обеспокоила, но на уходящей неделе замглавы минздрава Дмитрий Рябиков уточнил: изменения будут только на бумаге, пациентам надо будет ходить во все те же отделения.