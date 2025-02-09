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Posted 9 февраля, 10:00

Published 9 февраля, 10:00

Modified 9 февраля, 10:00

Updated 9 февраля, 10:00

Объединение больниц, рабочая четырехдневка и хлеб по 3 кусочка. Главные темы недели

Объединение больниц, рабочая четырехдневка и хлеб по 3 кусочка. Главные темы недели

9 февраля 2025, 10:00
Фото: gorod55.ru.
Минувшие семь дней подарили омичам множество новостей — самых разных и интересных. Познакомиться с ними можно в нашем еженедельном дайджесте главных тем недели.

Новость №1. В Омске задумали объединение некоторых больниц.

Еще в прошлом году стало известно о планах чиновников присоединить поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №1 к городской поликлинике №13. Многих омичей эта новость обеспокоила, но на уходящей неделе замглавы минздрава Дмитрий Рябиков уточнил: изменения будут только на бумаге, пациентам надо будет ходить во все те же отделения.

Стало известно, зачем омские поликлиники планируют объединить
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Кроме того, роддом №4 решено присоединить к БСМП-2. Пациентам обещают, что благодаря этому в здании роддома появится самое современное оборудование. Слияние запланировано уже на весну 2025 года.

Омский минздрав задумался над присоединением роддома №4 к БСМП-2
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Новость №2. В Москве снова заявили о переходе на 4-дневную рабочую неделю.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что рынок труда в России со временем сможет перестроиться на четырехдневную рабочую неделю — когда произойдут автоматизация рабочих процессов и роботизация труда. Корреспондент Города55 попробовал разобраться с тем, реально ли это и нужно ли. Итоги получились не слишком однозначными.

Россия перейдет на четырехдневку — реально ли это? Разбираемся с омскими экспертами
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Новость №3. Хлеб в Омске начали продавать по 3 кусочка.

На прилавках омских магазинов появился хлеб, расфасованный по три кусочка, 20 рублей за упаковку. Глава минсельхоза Николай Дрофа рассказал, что на рынке есть такой запрос: нужна возможность покупать хлеб для одной трапезы.

«Есть запрос на такой формат». В Омске начали продавать хлеб по три кусочка
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Омичей эта новость явно заинтересовала. Сформировался широкий спектр мнений: одни беспокоятся о качестве и констатируют, что хлеб получается дороговат, другие считают, что теперь станет удобнее. Ну и выбрасывать хлеб не придется.

«Это для закуски»: как омичи отреагировали на продажу хлеба по три кусочка
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#Николай Эйхвальд#Общество#Хлеб#Новости#Больницы#Четырехдневная рабочая неделя
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