Объединение больниц, рабочая четырехдневка и хлеб по 3 кусочка. Главные темы недели

Posted 9 февраля, 10:00
Published 9 февраля, 10:00
Modified 9 февраля, 10:00
Updated 9 февраля, 10:00
Еще в прошлом году стало известно о планах чиновников присоединить поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №1 к городской поликлинике №13. Многих омичей эта новость обеспокоила, но на уходящей неделе замглавы минздрава Дмитрий Рябиков уточнил: изменения будут только на бумаге, пациентам надо будет ходить во все те же отделения.
Кроме того, роддом №4 решено присоединить к БСМП-2. Пациентам обещают, что благодаря этому в здании роддома появится самое современное оборудование. Слияние запланировано уже на весну 2025 года.
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов рассказал, что рынок труда в России со временем сможет перестроиться на четырехдневную рабочую неделю — когда произойдут автоматизация рабочих процессов и роботизация труда. Корреспондент Города55 попробовал разобраться с тем, реально ли это и нужно ли. Итоги получились не слишком однозначными.
На прилавках омских магазинов появился хлеб, расфасованный по три кусочка, 20 рублей за упаковку. Глава минсельхоза Николай Дрофа рассказал, что на рынке есть такой запрос: нужна возможность покупать хлеб для одной трапезы.
Омичей эта новость явно заинтересовала. Сформировался широкий спектр мнений: одни беспокоятся о качестве и констатируют, что хлеб получается дороговат, другие считают, что теперь станет удобнее. Ну и выбрасывать хлеб не придется.