Неподтвержденный разговор: президент США рассказал о беседе с Владимиром Путиным

Другие детали беседы получили куда более развернутые комментарии — например, планы остановки конфликта на Украине. Как пишут NYP, Дональд Трамп заявил, что Владимира Путина «действительно беспокоит» гибель людей, но при этом подчеркнул, что этого можно было бы избежать при условии его избрания в 2022 году. Кроме того, действия своего «предшественника» Джо Байдена политик решительно «освистал», назвав его «полным позором для страны».