Неподтвержденный разговор: президент США рассказал о беседе с Владимиром Путиным

Posted 9 февраля, 11:18
Published 9 февраля, 11:18
Modified 9 февраля, 17:35
Updated 9 февраля, 17:35
Как пишут «Новые Известия», ссылаясь на New York Post, Дональд Трамп заявил о беседе с президентом России Владимиром Путиным. Некоторыми впечатлениями от этой беседы 47-й президент Америки поделился со СМИ. Прежде всего, журналистов интересовало количество подобных переговоров между лидерами государств. Однако от прямого ответа на этот вопрос Дональд Трамп уклонился, сообщив, что предпочтет промолчать.
Другие детали беседы получили куда более развернутые комментарии — например, планы остановки конфликта на Украине. Как пишут NYP, Дональд Трамп заявил, что Владимира Путина «действительно беспокоит» гибель людей, но при этом подчеркнул, что этого можно было бы избежать при условии его избрания в 2022 году. Кроме того, действия своего «предшественника» Джо Байдена политик решительно «освистал», назвав его «полным позором для страны».
Как отмечается, у нового лидера Соединенных Штатов уже имеется детальный план для урегулирования конфликта, но «положить конец чертовщине» необходимо так быстро, насколько это возможно. По словам президента США, у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным, но теперь необходимо организовать дипломатические встречи — к слову, эта задача была поручена Майклу Уолтцу, советнику президента по национальной безопасности.
«Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые люди, такие как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя», — подчеркнул Дональд Трамп.
Однако в пресс-службе президента РФ подтвердить или, наоборот, опровергнуть слова американского лидера не смогли. Как отметил Дмитрий Песков, сейчас новая администрация Белого Дома только разворачивает свою деятельность, а этот процесс все равно связан с большим количеством коммуникаций по самым разным каналам. На фоне множества таких связей пресс-секретарю очень легко что-то упустить, и поэтому подтвердить или опровергнуть заявления американского лидера пока что невозможно.
Российские политологи, как отмечают «Новые Известия», пока что тоже не сформировали какой-то единой позиции по этому поводу: например, Сергей Марков, прокомментировавший заявления американского президента, подчеркнул, что такой комментарий может свидетельствовать о реальных переговорах между лидерами стран, но отсутствие официальных данных о них может говорить о глубоком кризисе дипломатии. Георгий Бовт также отметил возможность ведения тайных переговоров — это простой способ достичь договоренностей, однако слова президента США могут оказаться и «мнимой благожелательностью».