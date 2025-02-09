Накануне весны в Омскую область придут морозы до -33 градусов

По данным сервиса Ventusky, со второй половины февраля в Омскую область придет похолодание. В ночь на 17 февраля температура воздуха опустится до -30 градусов, днем — до -21 градуса. Ночью 18 февраля синоптики прогнозируют до -33 градусов, днем ожидается -20.