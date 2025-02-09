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Posted 9 февраля, 11:48

Published 9 февраля, 11:48

Modified 9 февраля, 11:50

Updated 9 февраля, 11:50

Накануне весны в Омскую область придут морозы до -33 градусов

Накануне весны в Омскую область придут морозы до -33 градусов

9 февраля 2025, 11:48
Фото: 1MI.
Погода резко изменится во второй половине месяца.

По данным сервиса Ventusky, со второй половины февраля в Омскую область придет похолодание. В ночь на 17 февраля температура воздуха опустится до -30 градусов, днем — до -21 градуса. Ночью 18 февраля синоптики прогнозируют до -33 градусов, днем ожидается -20.

Прогноз погоды с 17 февраля
Прогноз погоды с 17 февраля
Прогноз погоды с 17 февраля. Фото: Ventusky

Столбик термометра будет держаться в пределах -17… -21 градуса вплоть до 22 февраля. Осадков в этот период, по предварительным данным, не ожидается.

Ранее мы писали, ждут ли нас в последний зимний месяц магнитные бури. В материале Города55 разбираемся, какой будет геомагнитная обстановка в феврале.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Похолодание#Осадки#Синоптики#Морозы#Температура воздуха#Города55#Геомагнитная обстановка#Февраль
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