Накануне весны в Омскую область придут морозы до -33 градусов

Posted 9 февраля, 11:48
Published 9 февраля, 11:48
Modified 9 февраля, 11:50
Updated 9 февраля, 11:50
По данным сервиса Ventusky, со второй половины февраля в Омскую область придет похолодание. В ночь на 17 февраля температура воздуха опустится до -30 градусов, днем — до -21 градуса. Ночью 18 февраля синоптики прогнозируют до -33 градусов, днем ожидается -20.
Столбик термометра будет держаться в пределах -17… -21 градуса вплоть до 22 февраля. Осадков в этот период, по предварительным данным, не ожидается.
Ранее мы писали, ждут ли нас в последний зимний месяц магнитные бури. В материале Города55 разбираемся, какой будет геомагнитная обстановка в феврале.