Игроки омского «Авангарда» завоевали победу и 5 млн рублей в играх Матча звезд КХЛ

Posted 9 февраля, 12:02
Published 9 февраля, 12:02
Modified 9 февраля, 12:08
Updated 9 февраля, 12:08
Страсти вокруг звездного уик-энда в мире хоккея по-прежнему не утихают — и представители цветов омского «Авангарда» вновь оказываются в самом эпицентре напряженных матчей, играя за сборную дивизиона Чернышева.
К слову, «ястребы» Дамир Шарипзянов, Наиль Якупов и Семен Чистяков отличились еще в прошлых матчах: это и уникальное выступление в конкурсе «Эффектный буллит», где омичи предстали в образе мексиканцев, и игры первого дня Матча звезд, заработав 4 из 10 победных шайб для своего дивизиона. В финале им вновь пришлось сыграть важную роль для успеха своей команды: «чернышевцы» начали игру с «уступки» трех шайб дивизиону Боброва, но смогли отыграться, а затем и победить. Омичи тоже внесли свою лепту в преимущество команды: Наиль Якупов отличился забитой шайбой, а «ассистировал» хоккеисту защитник Семен Чистяков, вновь оформив голевую передачу.
Успехи «ястребов» и их напарников из других клубов принесли дивизиону Чернышева крупный приз в размере 5 млн рублей. Еще полмиллиона досталось и самому ценному игроку финала — Тревору Мерфи из «Сибири». Он, как и Дамир Шарипзянов, стал автором хет-трика.