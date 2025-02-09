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Posted 9 февраля, 12:02

Published 9 февраля, 12:02

Modified 9 февраля, 12:08

Updated 9 февраля, 12:08

Групповое фото победителей Матча звезд КХЛ

Игроки омского «Авангарда» завоевали победу и 5 млн рублей в играх Матча звезд КХЛ

9 февраля 2025, 12:02
Фото: КХЛ (Telegram/khl_official_telegram). Групповое фото победителей Матча звезд КХЛ

Дивизион Чернышева с игроками омского «Авангарда» победил в Матче звезд КХЛ

Дивизион Чернышева, в состав которого вошли сразу три представителя омского хоккейного клуба, стал победителем Матча звезд КХЛ, завершившегося сегодня в Новосибирске.

Страсти вокруг звездного уик-энда в мире хоккея по-прежнему не утихают — и представители цветов омского «Авангарда» вновь оказываются в самом эпицентре напряженных матчей, играя за сборную дивизиона Чернышева.

К слову, «ястребы» Дамир Шарипзянов, Наиль Якупов и Семен Чистяков отличились еще в прошлых матчах: это и уникальное выступление в конкурсе «Эффектный буллит», где омичи предстали в образе мексиканцев, и игры первого дня Матча звезд, заработав 4 из 10 победных шайб для своего дивизиона. В финале им вновь пришлось сыграть важную роль для успеха своей команды: «чернышевцы» начали игру с «уступки» трех шайб дивизиону Боброва, но смогли отыграться, а затем и победить. Омичи тоже внесли свою лепту в преимущество команды: Наиль Якупов отличился забитой шайбой, а «ассистировал» хоккеисту защитник Семен Чистяков, вновь оформив голевую передачу.

Успехи «ястребов» и их напарников из других клубов принесли дивизиону Чернышева крупный приз в размере 5 млн рублей. Еще полмиллиона досталось и самому ценному игроку финала — Тревору Мерфи из «Сибири». Он, как и Дамир Шарипзянов, стал автором хет-трика.

Хет-трик, пас и гол. Хоккеисты омского «Авангарда» оказались в финале Матча звезд КХЛ
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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Победа#Новости#Матч звезд#Дивизион Чернышева
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