Игроки омского «Авангарда» завоевали победу и 5 млн рублей в играх Матча звезд КХЛ

К слову, «ястребы» Дамир Шарипзянов, Наиль Якупов и Семен Чистяков отличились еще в прошлых матчах: это и уникальное выступление в конкурсе «Эффектный буллит», где омичи предстали в образе мексиканцев, и игры первого дня Матча звезд, заработав 4 из 10 победных шайб для своего дивизиона. В финале им вновь пришлось сыграть важную роль для успеха своей команды: «чернышевцы» начали игру с «уступки» трех шайб дивизиону Боброва, но смогли отыграться, а затем и победить. Омичи тоже внесли свою лепту в преимущество команды: Наиль Якупов отличился забитой шайбой, а «ассистировал» хоккеисту защитник Семен Чистяков, вновь оформив голевую передачу.