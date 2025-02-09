Хет-трик, пас и гол. Хоккеисты омского «Авангарда» оказались в финале Матча звезд КХЛ

В частности, особенно отличился Дамир Шарипзянов («ястреб» подменил Джошуа Ливо, снявшегося с турнира из-за травмы), оформивший сразу три шайбы в ворота соперников, кроме того, автором одной из шайб стал и Наиль Якупов. Третий хоккеист «Авангарда», хоть и не отличился в увеличении счета, тоже посодействовал общей победе. На счету Семена Чистякова одна голевая передача.