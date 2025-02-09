gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 03:59

Published 9 февраля, 03:59

Modified 9 февраля, 04:40

Updated 9 февраля, 04:40

Игроки омского ХК «Авангард» в составе дивизиона Чернышева вышли в финал Матча звезд КХЛ 2025

Хет-трик, пас и гол. Хоккеисты омского «Авангарда» оказались в финале Матча звезд КХЛ

9 февраля 2025, 03:59
Фото: ХК «Авангард». Игроки омского ХК «Авангард» в составе дивизиона Чернышева вышли в финал Матча звезд КХЛ 2025

Игроки омского «Авангарда» вышли в финал Матча звезд КХЛ в дивизионе Чернышева

Дивизион Чернышева, в котором и выступают представители омского хоккейного клуба, вошел в финал Матча Звезд КХЛ, а исхода турнира «звездных выходных» можно ожидать уже сегодня.

Первые результаты мини-турнира выходного дня между участниками дивизионов из самых разных команд КХЛ оказались успешными и для омского хоккейного клуба. Сразу три его представителя не просто «поучаствовали» в победе дивизиона Чернышева над дивизионом Харламова, но и принесли немалое количество очков для победного счета 10:6.

В частности, особенно отличился Дамир Шарипзянов («ястреб» подменил Джошуа Ливо, снявшегося с турнира из-за травмы), оформивший сразу три шайбы в ворота соперников, кроме того, автором одной из шайб стал и Наиль Якупов. Третий хоккеист «Авангарда», хоть и не отличился в увеличении счета, тоже посодействовал общей победе. На счету Семена Чистякова одна голевая передача.

Впереди у хоккеистов еще один день противостояний: 9 февраля состоится матч, где выяснится обладатель третьего места в турнире, мастер-шоу «Надежная защита» и конкурс капитанов команд, а в финальном матче сойдутся дивизионы Боброва и Чернышева.

Сразу два хоккеиста омского «Авангарда» дебютируют на Матче звезд КХЛ 2025
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Новости#Дамир Шарипзянов#Семен Чистяков#Наиль Якупов#Матч звезд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика