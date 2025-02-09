Хет-трик, пас и гол. Хоккеисты омского «Авангарда» оказались в финале Матча звезд КХЛ

Posted 9 февраля, 03:59
Published 9 февраля, 03:59
Modified 9 февраля, 04:40
Updated 9 февраля, 04:40
Первые результаты мини-турнира выходного дня между участниками дивизионов из самых разных команд КХЛ оказались успешными и для омского хоккейного клуба. Сразу три его представителя не просто «поучаствовали» в победе дивизиона Чернышева над дивизионом Харламова, но и принесли немалое количество очков для победного счета 10:6.
В частности, особенно отличился Дамир Шарипзянов («ястреб» подменил Джошуа Ливо, снявшегося с турнира из-за травмы), оформивший сразу три шайбы в ворота соперников, кроме того, автором одной из шайб стал и Наиль Якупов. Третий хоккеист «Авангарда», хоть и не отличился в увеличении счета, тоже посодействовал общей победе. На счету Семена Чистякова одна голевая передача.
Впереди у хоккеистов еще один день противостояний: 9 февраля состоится матч, где выяснится обладатель третьего места в турнире, мастер-шоу «Надежная защита» и конкурс капитанов команд, а в финальном матче сойдутся дивизионы Боброва и Чернышева.