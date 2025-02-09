Экс-совладелец омского «Летура» избежал банкротства, погасив долг в 10 млн рублей

Posted 9 февраля, 14:18
Published 9 февраля, 14:18
Modified 9 февраля, 15:29
Updated 9 февраля, 15:29
Согласно данным системы «Электронное правосудие», судопроизводство по делу предпринимателя было остановлено решением арбитражного суда от 6 февраля. Как отмечается в определении арбитражного суда, предприниматель в декабре минувшего года предоставил инспекторам ФНС уточненную налоговую декларацию с уже погашенной задолженностью по НДФЛ — как указывается в документе, до этого задолженность составляла чуть больше 10 млн рублей. Кроме того, предпринимателю были начислены и пени в размере почти 800 тыс рублей.
На момент последнего судебного заседания задолженность уже была погашена, в связи с чем суд признал Альви Джабраилова как не отвечающего признакам банкротства.
Напомним, ранее Город55 сообщал об обновлении вероятной даты открытия бывших площадей «Летура»: в новом формате и с новыми владельцами в лице УК «Центроград», ТРЦ «Гагарин Молл» откроет свои двери для омичей в течение этого года — более точных дат представители управляющей компании не называют. К слову, они и выкупили весной 2022 году у Альви Джабраилова указанную недвижимость — для полноценного перезапуска.