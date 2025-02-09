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Posted 9 февраля, 14:18

Published 9 февраля, 14:18

Modified 9 февраля, 15:29

Updated 9 февраля, 15:29

Экс-совладелец площадей бывшего ТК «Летур» в Омске избежал банкротства

Экс-совладелец омского «Летура» избежал банкротства, погасив долг в 10 млн рублей

9 февраля 2025, 14:18
Фото: gorod55.ru. Экс-совладелец площадей бывшего ТК «Летур» в Омске избежал банкротства

Бывший владелец омского ТК «Летур» избежал банкротства из-за долгов по НДФЛ

Альви Джабраилов, некогда владевший площадями ТК «Летур», смог избежать статуса банкрота: в декабре предприниматель погасил многомиллионную задолженность по НДФЛ.

Согласно данным системы «Электронное правосудие», судопроизводство по делу предпринимателя было остановлено решением арбитражного суда от 6 февраля. Как отмечается в определении арбитражного суда, предприниматель в декабре минувшего года предоставил инспекторам ФНС уточненную налоговую декларацию с уже погашенной задолженностью по НДФЛ — как указывается в документе, до этого задолженность составляла чуть больше 10 млн рублей. Кроме того, предпринимателю были начислены и пени в размере почти 800 тыс рублей.

На момент последнего судебного заседания задолженность уже была погашена, в связи с чем суд признал Альви Джабраилова как не отвечающего признакам банкротства.

Скриншот выдержки из определения арбитражного суда
Скриншот выдержки из определения арбитражного суда. Фото: Картотека арбитражных дел в системе «Электронное правосудие»

Напомним, ранее Город55 сообщал об обновлении вероятной даты открытия бывших площадей «Летура»: в новом формате и с новыми владельцами в лице УК «Центроград», ТРЦ «Гагарин Молл» откроет свои двери для омичей в течение этого года — более точных дат представители управляющей компании не называют. К слову, они и выкупили весной 2022 году у Альви Джабраилова указанную недвижимость — для полноценного перезапуска.

Без точных дат. ТРЦ «Гагарин Молл» в центре Омска откроется до конца 2025 года
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Арбитражный суд#Банкротство#НДФЛ#Новости#Альви Джабраилов#Летур
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