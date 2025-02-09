Экс-совладелец омского «Летура» избежал банкротства, погасив долг в 10 млн рублей

Согласно данным системы «Электронное правосудие», судопроизводство по делу предпринимателя было остановлено решением арбитражного суда от 6 февраля. Как отмечается в определении арбитражного суда, предприниматель в декабре минувшего года предоставил инспекторам ФНС уточненную налоговую декларацию с уже погашенной задолженностью по НДФЛ — как указывается в документе, до этого задолженность составляла чуть больше 10 млн рублей. Кроме того, предпринимателю были начислены и пени в размере почти 800 тыс рублей.