Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя до 21 года. Что об этом думают в Омске

Согласно данным Роспотребнадзора, в Омской области в 2019–2023 годах хронический алкоголизм занимал первое место среди наркологических расстройств (58,6% случаев). В 2023 году в регионе было зарегистрировано 17126 случаев хронического алкоголизма, из них 449 случаев — впервые в жизни. Всего за пятилетний период в Омской области у 86 495 человек диагностировали диагноз «хронический алкоголизм», из них 1989 пациентов, которым поставили диагноз впервые.