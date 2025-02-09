Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя до 21 года. Что об этом думают в Омске

Posted 9 февраля, 05:30
Published 9 февраля, 05:30
Modified 9 февраля, 07:06
Updated 9 февраля, 07:06
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 5 февраля предложил ограничить продажу алкоголя, в том числе пива и слабоалкогольных напитков, лицам до 21 года. По его мнению, подобный запрет снизит алкоголизацию молодежи. Город55 узнал, как в Омске отнеслись к подобной инициативе.
Спортсмен Александр Шлеменко, известный своей позицией по пропаганде здорового образа жизни, одним из первых озвучил мнение у себя в канале.
«Полностью поддерживаю эту инициативу Александра Ивановича Бастрыкина! Также важно создавать альтернативу, как это делаем мы в нашем городе Омске! Друзья, занимайтесь спортом! Развивайтесь! Создавайте семьи! Не травите себя!» — заявил спортсмен.
Такой же позиции придерживается и омское казачество. Походный атаман Владислав Буланкин рассказал Городу55, что с Александром Шлеменко они периодически пересекаются на спортивных соревнованиях.
«Мы считаем, что надо пропагандировать здоровый образ жизни. Я бываю регулярно летом на спортплощадках, мне очень радостно, когда вижу такое количество молодежи самых разных возрастов. Я считаю, чем больше мы ограничим продажу алкогольных напитков, тем больше молодые люди будут стремиться к здоровому образу жизни. Мы пытаемся своей организацией всячески это пропагандировать», — заявил Владислав Буланкин.
Мнением также поделился секретарь Омского епархиального управления протоиерей Дмитрий Олихов.
«Омская епархия последовательно поддерживает все инициативы по ограничению употребления алкоголя среди молодежи. Вместо увлечения спиртным предлагаем заняться саморазвитием, спортом и посильной помощью ближним», — сообщил священнослужитель.
Согласно данным Роспотребнадзора, в Омской области в 2019–2023 годах хронический алкоголизм занимал первое место среди наркологических расстройств (58,6% случаев). В 2023 году в регионе было зарегистрировано 17126 случаев хронического алкоголизма, из них 449 случаев — впервые в жизни. Всего за пятилетний период в Омской области у 86 495 человек диагностировали диагноз «хронический алкоголизм», из них 1989 пациентов, которым поставили диагноз впервые.
«В возрастной структуре первичной заболеваемости подавляющее большинство лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, относятся к трудоспособному населению: на возрастную группу 20-39 лет приходится 42,1%, на группу 40-59 лет — 48,4%. За анализируемый период диагноз „хронический алкоголизм“ у детей до 14 лет не регистрировался, подростков за данный период с данным диагнозом зарегистрировано 10 человек», — говорится в документе Роспотребнадзора.
Часто алкоголь становится спутником преступлений и правонарушений, в том числе с участием несовершеннолетних. Один из последних случаев — стрельба по дорожным знакам из страйкбольного оружия. Инцидент произошел в начале февраля. 16-летний стрелок после нескольких банок пива решил проверить свою меткость на стоянке рядом с Ленинградским мостом. Теперь молодому человеку грозит учет.
Летом 2024 года в центре Омска на улице Бударина задержали 15-летнюю девушку, которая без прав ездила за рулем автомобиля. Выяснилось, что юная омичка находилась в состоянии, явно не отвечающим правилам дорожного движения: во время медосвидетельствования алкотестер показал 0,579 мг/л паров алкоголя (к слову, состояние опьянения фиксируется при гораздо меньших показателях — 0,17 мг/л).
Подобных случаев немало.
Город55 провел опрос на улицах Омска и узнал, как местные жители относятся к идее об ограничении продажи алкоголя. Подробности в видео:
А вот какие комментарии оставили омичи в социальных сетях.
«Курение в общественных местах запретили и что? Хоть одного оштрафовали? Также и с алкоголем будет, мелкий приведет великовозрастного корефана, и тот ему купит пойло. Сознание людей менять надобно, спортивные секции бесплатные, кружки по интересам. А то рекламируют халявную жизнь (живи здесь и сейчас)», — считает Рафаэль Насыров.
«Дяденька, купите водки. Дембель обмыть надо», — иронично заметил Сергей Голиков.
«Как будто другого способа не найдут как купить алкоголь, рассмешил» — написал Виталий Кондря.
«Нужно запретить продажу алкоголя, электронных сигарет и табака тем, кто родился после принятия закона о данном запрете, а так же запретить им употреблять эту продукцию. Так мы защитим будущее нашей страны, новое поколение без вредных привычек. За приучение и продажу алкоголя, электронных сигарет и табака несовершеннолетним и новому поколению ответственность должна быть выше, чем менее опасные для страны оскорбление чувств верующих, квадроберство и чайлдфри», — отметил Евгений Сириус.
А ранее Город55 беседовал с омским наркологом Дмитрием Дорошенко. Врач рассказал о сезонности алкоголизма, существует ли безопасная доза спиртного и когда следует обратиться к врачу.