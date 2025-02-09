Агротуризм, победа в Матче звезд КХЛ и digital-культура. Омск в воскресенье

Posted 9 февраля, 14:46
Published 9 февраля, 14:46
Modified 9 февраля, 14:48
Updated 9 февраля, 14:48
Хоккеисты «Авангарда», принявшие участие в звездном уик-энде на новосибирской «Сибирь-арене», точно смогли «блеснуть» и уникальной подачей и серьезной игрой. Например, Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов в первый день турнира значительно приблизили свой дивизион Чернышева к победе, забив сразу 4 шайбы. Кстати, три из них — хет-трик капитана омской команды. Кроме того, омичи собрали овации и необычными образами в конкурсе «Эффектный буллит». Ну, а во второй день их продуктивность тоже не «подкачала» — победа в мини-турнире и приз в 5 млн рублей достался дивизиону Чернышева.
Именно таким видит будущее для некогда известного объекта культурной сферы Омска общественник Алексей Ремыга: как он сам рассказал в своих социальных сетях, заводы — важный элемент digital-культуры, который при должном обращении еще прославит Омскую область. Однако это — пример «игры в долгую», а значит, это решение может подойти не всем: все же, есть варианты превратить пустующий ДК и в магазин, ресторан, а то и фитнесс-центр.
Оказывается, некоторые сельхозпроизводители работают не только по «основному профилю»: например, накануне стало известно о победе в грантовом конкурсе «Агротуризм» одного из проектов руководителя «Тюкалинского» маслосырокомбината, Александра Чернявского. Предприниматель, помимо своего достаточно известного проекта, является и руководителем сельхозкооператива «Молочный» — именно от него и была заявлена на грант «База отдыха на Лебяжьем озере».