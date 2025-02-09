gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 14:46

Published 9 февраля, 14:46

Modified 9 февраля, 14:48

Updated 9 февраля, 14:48

Агротуризм, победа в Матче звезд КХЛ и digital-культура. Омск в воскресенье

Агротуризм, победа в Матче звезд КХЛ и digital-культура. Омск в воскресенье

9 февраля 2025, 14:46
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский хоккей и успехи на Матче звезд КХЛ.

Хоккеисты «Авангарда», принявшие участие в звездном уик-энде на новосибирской «Сибирь-арене», точно смогли «блеснуть» и уникальной подачей и серьезной игрой. Например, Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов в первый день турнира значительно приблизили свой дивизион Чернышева к победе, забив сразу 4 шайбы. Кстати, три из них — хет-трик капитана омской команды. Кроме того, омичи собрали овации и необычными образами в конкурсе «Эффектный буллит». Ну, а во второй день их продуктивность тоже не «подкачала» — победа в мини-турнире и приз в 5 млн рублей достался дивизиону Чернышева.

Игроки омского «Авангарда» завоевали победу и 5 млн рублей в играх Матча звезд КХЛ
Узнать подробнее

Новость №2. ДК им. Козицкого в свете неона.

Именно таким видит будущее для некогда известного объекта культурной сферы Омска общественник Алексей Ремыга: как он сам рассказал в своих социальных сетях, заводы — важный элемент digital-культуры, который при должном обращении еще прославит Омскую область. Однако это — пример «игры в долгую», а значит, это решение может подойти не всем: все же, есть варианты превратить пустующий ДК и в магазин, ресторан, а то и фитнесс-центр.

Омский киберпанк. Пустующий ДК им. Козицкого может стать креативным digital-центром
Узнать подробнее

Новость №3. Агротуризм к берегам Лебяжьего озера.

Оказывается, некоторые сельхозпроизводители работают не только по «основному профилю»: например, накануне стало известно о победе в грантовом конкурсе «Агротуризм» одного из проектов руководителя «Тюкалинского» маслосырокомбината, Александра Чернявского. Предприниматель, помимо своего достаточно известного проекта, является и руководителем сельхозкооператива «Молочный» — именно от него и была заявлена на грант «База отдыха на Лебяжьем озере».

Руководитель омского сельхозкооператива займется развитием агротуризма в регионе
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#Итоги дня#ДК#Грантовый конкурс#Матч звезд КХЛ#Козицкого
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика