Агротуризм, победа в Матче звезд КХЛ и digital-культура. Омск в воскресенье

Именно таким видит будущее для некогда известного объекта культурной сферы Омска общественник Алексей Ремыга: как он сам рассказал в своих социальных сетях, заводы — важный элемент digital-культуры, который при должном обращении еще прославит Омскую область. Однако это — пример «игры в долгую», а значит, это решение может подойти не всем: все же, есть варианты превратить пустующий ДК и в магазин, ресторан, а то и фитнесс-центр.