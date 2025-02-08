В зоне СВО погиб житель района Омской области

Арман Комаров родился в селе Гвоздевка, окончил 11 классов, после чего поступил в омский СибГУФК. Боец был профессиональным спортсменом и имел звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Кроме того, он награжден медалями «За Боевые отличия», «Железнодорожные войска России», «За Воинскую доблесть» и «Участник СВО».