В зоне СВО погиб житель района Омской области

Posted 8 февраля, 04:33
Published 8 февраля, 04:33
Modified 8 февраля, 04:33
Updated 8 февраля, 04:33
30 декабря 2024 года житель Москаленского района Омской области Арман Комаров погиб на полях спецоперации. Мужчина заключил контракт с Министерством Обороны РФ и участвовал в СВО в качестве снайпера.
Арман Комаров родился в селе Гвоздевка, окончил 11 классов, после чего поступил в омский СибГУФК. Боец был профессиональным спортсменом и имел звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Кроме того, он награжден медалями «За Боевые отличия», «Железнодорожные войска России», «За Воинскую доблесть» и «Участник СВО».
У Армана остались жена и трое несовершеннолетних детей.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Армана Комарова.