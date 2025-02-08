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Posted 8 февраля, 04:33

Published 8 февраля, 04:33

Modified 8 февраля, 04:33

Updated 8 февраля, 04:33

В зоне СВО погиб омич

В зоне СВО погиб житель района Омской области

8 февраля 2025, 04:33
Фото: 1MI. В зоне СВО погиб омич
У Армана Комарова остались жена и трое детей.

30 декабря 2024 года житель Москаленского района Омской области Арман Комаров погиб на полях спецоперации. Мужчина заключил контракт с Министерством Обороны РФ и участвовал в СВО в качестве снайпера.

Арман Комаров родился в селе Гвоздевка, окончил 11 классов, после чего поступил в омский СибГУФК. Боец был профессиональным спортсменом и имел звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. Кроме того, он награжден медалями «За Боевые отличия», «Железнодорожные войска России», «За Воинскую доблесть» и «Участник СВО».

У Армана остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Армана Комарова.

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