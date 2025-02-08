Под Омском загорелись строящиеся склады

Posted 8 февраля, 06:51
Published 8 февраля, 06:51
Modified 8 февраля, 07:34
Updated 8 февраля, 07:34
Сегодня ночью в селе Троицком Омского района произошел пожар, загорелись строящиеся склады. На место выехали 23 сотрудника МЧС и шесть пожарных машин.
К приезду спасателей огонь успел распространиться на 300 квадратных метрах. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.
Напомним, что несколько дней назад в омских Нефтяниках загорелся многоквартирный дом, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 81 человек, еще 27 жильцов вывели из дома спасатели.