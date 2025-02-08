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Posted 8 февраля, 06:51

Published 8 февраля, 06:51

Modified 8 февраля, 07:34

Updated 8 февраля, 07:34

В Омской области загорелся склад

Под Омском загорелись строящиеся склады

8 февраля 2025, 06:51
Фото: 1MI. В Омской области загорелся склад
Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Сегодня ночью в селе Троицком Омского района произошел пожар, загорелись строящиеся склады. На место выехали 23 сотрудника МЧС и шесть пожарных машин.

К приезду спасателей огонь успел распространиться на 300 квадратных метрах. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.

Видео: МЧС. В Омской области загорелся склад

Напомним, что несколько дней назад в омских Нефтяниках загорелся многоквартирный дом, до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 81 человек, еще 27 жильцов вывели из дома спасатели.

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