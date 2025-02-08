В Омске выставили на продажу коммерческое здание за четверть миллиарда рублей

Posted 8 февраля, 05:31
Published 8 февраля, 05:31
Modified 8 февраля, 05:31
Updated 8 февраля, 05:31
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже строящегося здания вблизи торгового центра «Миллениум» на улице Фрунзе. Объект площадью 11 700 квадратных метров продают за 250 млн рублей.
Известно, что ранее здесь должен был расположиться четырехзвездочный отель сети Marriott, сейчас же здание может превратиться в бизнес-центр. Покупателю также будут доступны подземная и наземная парковки.
«Осталось достроить два этажа и вставить окна», — написал в объявлении продавец.
Ранее Город55 писал о продаже в Омске одного из зданий Сбербанка. Филиал находится на улице Ватутина в Кировском округе, его можно купить на аукционе по начальной цене в 21,7 млн рублей.