В Омске на дистант перевели более 100 классов в школах

Posted 8 февраля, 11:06
Published 8 февраля, 11:06
Modified 8 февраля, 13:26
Updated 8 февраля, 13:26
В департаменте образования Городу55 рассказали о заболеваемости в школах и детских садах. По данным на 7 февраля, на изоляции из-за ОРВИ находились ученики 122 классов в 36 школах и воспитанники 66 групп в 45 детских садах. Полностью закрыта на карантин санаторная школа-интернат №11 в Порт-Артуре.
Отметим, что еще 6 февраля образовательный процесс был приостановлен в 109 классах 37 школ и в 61 группе 41 детского сада.
Напомним, на Омскую область снова надвигаются февральские морозы. О том, когда жителям региона ждать похолодание, читайте в нашем материале.