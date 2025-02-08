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Posted 8 февраля, 11:06

Published 8 февраля, 11:06

Modified 8 февраля, 13:26

Updated 8 февраля, 13:26

В Омске полностью закрыли на карантин школу в Порт-Артуре

В Омске на дистант перевели более 100 классов в школах

8 февраля 2025, 11:06
Фото: 1MI.

В Омске полностью закрыли на карантин школу в Порт-Артуре

Количество закрытых классов и групп в детсадах стабильно растет.

В департаменте образования Городу55 рассказали о заболеваемости в школах и детских садах. По данным на 7 февраля, на изоляции из-за ОРВИ находились ученики 122 классов в 36 школах и воспитанники 66 групп в 45 детских садах. Полностью закрыта на карантин санаторная школа-интернат №11 в Порт-Артуре.

Отметим, что еще 6 февраля образовательный процесс был приостановлен в 109 классах 37 школ и в 61 группе 41 детского сада.

Напомним, на Омскую область снова надвигаются февральские морозы. О том, когда жителям региона ждать похолодание, читайте в нашем материале.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#ОРВИ#Карантин#Порт-Артур#Заболеваемость#Школы#Детские сады
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