В Омске на дистант перевели более 100 классов в школах

В департаменте образования Городу55 рассказали о заболеваемости в школах и детских садах. По данным на 7 февраля, на изоляции из-за ОРВИ находились ученики 122 классов в 36 школах и воспитанники 66 групп в 45 детских садах. Полностью закрыта на карантин санаторная школа-интернат №11 в Порт-Артуре.