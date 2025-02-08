В Омске из-за сильного тумана задержали одиннадцать авиарейсов

Posted 8 февраля, 06:18
Published 8 февраля, 06:18
Modified 8 февраля, 06:18
Updated 8 февраля, 06:18
Сегодня утром на Омск опустился густой туман, из-за этого в аэропорту им. Карбышева возникли сложности с вылетом самолетов сразу по пяти направлениям. Всего было задержано одиннадцать авиарейсов.
Так, с опозданием вылетели самолеты авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург (позже расписания на 45 минут) и Сочи (21 минута), в северную столицу также позже вылетел лайнер «России» (задержка составила 51 минуту). Сразу шесть самолетов в Москву также отклонились от графика: на 17, 18, 27, 38, 41, 46 минут, полеты выполняли компании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и S7.
Самолет «Северного ветра» вылетел в Сочи с опозданием на 21 минуту, S7 с девятиминутной задержкой отправилась в Новосибирск, а «Казах эйр» опоздал на час в Астану.
Напомним, что скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете. Авиакомпания S7 решила отменить вечерние перелеты из Омска в Москву, с 6 февраля улететь в столицу можно будет только утром.