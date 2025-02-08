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Posted 8 февраля, 06:18

Published 8 февраля, 06:18

Modified 8 февраля, 06:18

Updated 8 февраля, 06:18

В Омске задержали 11 авиарейсов

В Омске из-за сильного тумана задержали одиннадцать авиарейсов

8 февраля 2025, 06:18
Фото: Изображение Midjourney. В Омске задержали 11 авиарейсов
Омичи не смогли вовремя вылететь в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Новосибирск и Астану.

Сегодня утром на Омск опустился густой туман, из-за этого в аэропорту им. Карбышева возникли сложности с вылетом самолетов сразу по пяти направлениям. Всего было задержано одиннадцать авиарейсов.

Так, с опозданием вылетели самолеты авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург (позже расписания на 45 минут) и Сочи (21 минута), в северную столицу также позже вылетел лайнер «России» (задержка составила 51 минуту). Сразу шесть самолетов в Москву также отклонились от графика: на 17, 18, 27, 38, 41, 46 минут, полеты выполняли компании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и S7.

Самолет «Северного ветра» вылетел в Сочи с опозданием на 21 минуту, S7 с девятиминутной задержкой отправилась в Новосибирск, а «Казах эйр» опоздал на час в Астану.

Расписание вылетов
Расписание вылетов. Фото: Омский аэропорт

Напомним, что скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете. Авиакомпания S7 решила отменить вечерние перелеты из Омска в Москву, с 6 февраля улететь в столицу можно будет только утром.

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