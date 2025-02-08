В Омске из-за сильного тумана задержали одиннадцать авиарейсов

Так, с опозданием вылетели самолеты авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург (позже расписания на 45 минут) и Сочи (21 минута), в северную столицу также позже вылетел лайнер «России» (задержка составила 51 минуту). Сразу шесть самолетов в Москву также отклонились от графика: на 17, 18, 27, 38, 41, 46 минут, полеты выполняли компании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии» и S7.