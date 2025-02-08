В Омске ищут пилотов для авиапатрулирования лесов

Патрулировать территорию нужно будет до 1 ноября. Подрядчику необходимо иметь не менее 2 воздушных судов. Места их возможного базирования: аэродромы «Омск-Центральный», «Омск (Марьяновка)», «Тара», «Поповка», «Калачево», «Омск (Камышино)». Предварительная стоимость летного часа составляет 71,5 тысяч рублей.