В Омске ищут пилотов для авиапатрулирования лесов

Posted 8 февраля, 05:14
Published 8 февраля, 05:14
Modified 8 февраля, 05:22
Updated 8 февраля, 05:22
Главное управление лесного хозяйства Омской области ищет подрядчика, который займется авиапатрулированием. Такая заявка 7 февраля появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 14,3 млн рублей, источником финансирования указан региональный бюджет.
Патрулировать территорию нужно будет до 1 ноября. Подрядчику необходимо иметь не менее 2 воздушных судов. Места их возможного базирования: аэродромы «Омск-Центральный», «Омск (Марьяновка)», «Тара», «Поповка», «Калачево», «Омск (Камышино)». Предварительная стоимость летного часа составляет 71,5 тысяч рублей.
Авиационное патрулирование необходимо, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить лесные пожары.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области тушат лесные пожары.