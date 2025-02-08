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Posted 8 февраля, 05:14

Published 8 февраля, 05:14

Modified 8 февраля, 05:22

Updated 8 февраля, 05:22

Предварительная стоимость летного часа составляет 71,5 тысяч рублей

В Омске ищут пилотов для авиапатрулирования лесов

8 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI. Предварительная стоимость летного часа составляет 71,5 тысяч рублей

Омский ГУЛХ объявил о поисках подрядчика для авиапатрулирования лесов

Сюжет
Госзакупки
Авиационное патрулирование необходимо, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить лесные пожары.

Главное управление лесного хозяйства Омской области ищет подрядчика, который займется авиапатрулированием. Такая заявка 7 февраля появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 14,3 млн рублей, источником финансирования указан региональный бюджет.

Патрулировать территорию нужно будет до 1 ноября. Подрядчику необходимо иметь не менее 2 воздушных судов. Места их возможного базирования: аэродромы «Омск-Центральный», «Омск (Марьяновка)», «Тара», «Поповка», «Калачево», «Омск (Камышино)». Предварительная стоимость летного часа составляет 71,5 тысяч рублей.

Авиационное патрулирование необходимо, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить лесные пожары.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области тушат лесные пожары.

Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Пожары#Финансирование#Подрядчик#Госзакупки#Лесное хозяйство#Аэродромы
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