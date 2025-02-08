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Posted 8 февраля, 11:20

Published 8 февраля, 11:20

Modified 8 февраля, 11:23

Updated 8 февраля, 11:23

В депобре озвучили, когда в омских Нефтяниках начнут строить детсад на 210 мест

В депобре озвучили, когда в омских Нефтяниках начнут строить детсад на 210 мест

8 февраля 2025, 11:20
Фото: 1MI.
Новое дошкольное учреждение появится на месте снесенного детского сада № 310 по проспекту Мира.

Проект строительства детского сада на улице проспект Мира, 65А получил положительное заключение госэкспертизы еще в 2023 году. Подготовкой проектной документации для нового дошкольного учреждения на 210 мест занималось общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт „Горпроект“».

Наступил уже 2025 год, но строить новый детский сад так и не начали. Город55 запросил в департаменте образования информацию о сроках его возведения.

«От идеи построить новый детский сад на месте прежнего мы не отказываемся, проект объекта уже готов, он выполнен ООО „Горпроект“ и получил положительное заключение госэкспертизы. Решается вопрос с необходимым финансированием, рассматриваем все имеющиеся варианты — от участия в федеральных программах и национальных проектах до использования средств застройщиков, которые подписали с администрацией соглашения об участии в развитии социальной инфраструктуры Омска», — сообщили в мэрии.

Напомним, что детский сад на 210 мест решили построить вместо бывшего дошкольного учреждения № 310, рассчитанного только на 100 мест. Детсад на проспекте Мира, 65А, закрыли на капитальный ремонт и долгое время он не функционировал. В октябре прошлого года на основании заключения комиссии от СибАДИ Сергей Шелест постановил снести аварийное здание.

Новый детский сад в Нефтяниках возведут в рамках нацпроекта «Демографии». Изначально планировали построить садик на 140 мест, но позже мощность увеличили в полтора раза — до 210 мест.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#Строительство#Детский сад#Демография#Проект#Нацпроект#Нефтяники#Социальная инфраструктура#Госэкспертиза
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