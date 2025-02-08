В депобре озвучили, когда в омских Нефтяниках начнут строить детсад на 210 мест

Напомним, что детский сад на 210 мест решили построить вместо бывшего дошкольного учреждения № 310, рассчитанного только на 100 мест. Детсад на проспекте Мира, 65А, закрыли на капитальный ремонт и долгое время он не функционировал. В октябре прошлого года на основании заключения комиссии от СибАДИ Сергей Шелест постановил снести аварийное здание.