Стало известно, зачем омские поликлиники планируют объединить

Posted 8 февраля, 09:43
Published 8 февраля, 09:43
Modified 8 февраля, 10:22
Updated 8 февраля, 10:22
Накануне в Штабе общественной поддержки на проспекте Маркса обсудили предстоящие изменения в структуре центральных поликлиник Омска. Ранее сообщалось о планах присоединить поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №1 к городской поликлинике №13. ГП №13 имеет более современное оборудование и располагает специалистами востребованных направлений, такими как эндокринология, неврология, офтальмология и эндоскопия.
Основной вопрос омичей заключался в том, будет ли работать поликлиника № 1 в том же здании или придется ездить на Яковлева. По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Рябикова, изменения предполагаются лишь в документах, а работать поликлиника будет, как и прежде.
«Как участковые терапевты принимали, так и продолжат принимать по этому адресу. При этом в учреждении на Кемеровской узких специалистов нет, но после объединения они будут приезжать из поликлиники № 13 на Кемеровскую по графику. Весь персонал останется на своих местах, никого увольнять не будут», — добавил Рябиков.
Кроме того, в городе планируют объединить еще и роддома: к городской больнице № 3 присоединят родильный дом № 2, а роддом № 4 — к БСМП № 2. Однако такое решение вызвало недовольство у некоторых омичей:
Отметим, что за последние месяцы в роддоме №4 омички рожали достаточно редко, с наступлением нового года статистика продолжает идти на убыль: в октябре здесь появилось на свет 87 детей, в ноябре — 70, в декабре — 94, а в январе — 47.