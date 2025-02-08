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Posted 8 февраля, 09:43

Published 8 февраля, 09:43

Modified 8 февраля, 10:22

Updated 8 февраля, 10:22

Роддом №4 может присоединиться к БСМП-2

Стало известно, зачем омские поликлиники планируют объединить

8 февраля 2025, 09:43
Фото: 1MI. Роддом №4 может присоединиться к БСМП-2
А горожане, в свою очередь, высказались об идее чиновников. Некоторые остались недовольны.

Накануне в Штабе общественной поддержки на проспекте Маркса обсудили предстоящие изменения в структуре центральных поликлиник Омска. Ранее сообщалось о планах присоединить поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №1 к городской поликлинике №13. ГП №13 имеет более современное оборудование и располагает специалистами востребованных направлений, такими как эндокринология, неврология, офтальмология и эндоскопия.

Основной вопрос омичей заключался в том, будет ли работать поликлиника № 1 в том же здании или придется ездить на Яковлева. По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Рябикова, изменения предполагаются лишь в документах, а работать поликлиника будет, как и прежде.

«Как участковые терапевты принимали, так и продолжат принимать по этому адресу. При этом в учреждении на Кемеровской узких специалистов нет, но после объединения они будут приезжать из поликлиники № 13 на Кемеровскую по графику. Весь персонал останется на своих местах, никого увольнять не будут», — добавил Рябиков.

Кроме того, в городе планируют объединить еще и роддома: к городской больнице № 3 присоединят родильный дом № 2, а роддом № 4 — к БСМП № 2. Однако такое решение вызвало недовольство у некоторых омичей:

  • «Как не было качественной медицины, так и нет. Куда не обратись»;
  • «В этом городе „все идет по плану“. Закрывают роддома. Дошли по рождаемости до 2000 года, когда была самая маленькая»;
  • «Можно все три в одну больницу объединить. И сократить штат бухгалтеров, заместителей главных врачей».

Отметим, что за последние месяцы в роддоме №4 омички рожали достаточно редко, с наступлением нового года статистика продолжает идти на убыль: в октябре здесь появилось на свет 87 детей, в ноябре — 70, в декабре — 94, а в январе — 47.

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#Ольга Скворцова#Омск#Здравоохранение#Поликлиника#Роддом#Объединение#Дмитрий Рябиков#Специалисты
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