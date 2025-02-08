Стало известно, зачем омские поликлиники планируют объединить

Основной вопрос омичей заключался в том, будет ли работать поликлиника № 1 в том же здании или придется ездить на Яковлева. По словам замминистра здравоохранения Дмитрия Рябикова, изменения предполагаются лишь в документах, а работать поликлиника будет, как и прежде.