Стало известно, какими услугами чаще всего пользовались омичи в январе

Posted 8 февраля, 08:05
Published 8 февраля, 08:05
Modified 8 февраля, 08:07
Updated 8 февраля, 08:07
Аналитики сервиса «Авито Услуги» рассказали, какие услуги были самыми популярными среди жителей Омской области в начале 2025 года. Так, наиболее востребованными среди омичей оказались маникюр и педикюр, оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц и бизнес-консультации. В топ-5 также вошли услуги парикмахера и спа-процедуры для лица и тела.
Среди самых быстрорастущих по уровню спроса категорий услуг в январе 2025 года аналитики назвали IT, дизайн, маркетинг (+78%), грузчиков и складские услуги (+31%), уход за животными (+24%).
Напомним, что за время новогодних праздников омичи потратили рекордную сумму на походы в рестораны и кафе, обогнав по этому показателю даже москвичей.