Стало известно, какими услугами чаще всего пользовались омичи в январе

Аналитики сервиса «Авито Услуги» рассказали, какие услуги были самыми популярными среди жителей Омской области в начале 2025 года. Так, наиболее востребованными среди омичей оказались маникюр и педикюр, оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц и бизнес-консультации. В топ-5 также вошли услуги парикмахера и спа-процедуры для лица и тела.