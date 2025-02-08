gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 08:05

Published 8 февраля, 08:05

Modified 8 февраля, 08:07

Updated 8 февраля, 08:07

Больше всего денег омичи оставили маникюрных салонах

Стало известно, какими услугами чаще всего пользовались омичи в январе

8 февраля 2025, 08:05
Фото: 1MI. Больше всего денег омичи оставили маникюрных салонах
Рейтинг составили аналитики «Авито Услуг».

Аналитики сервиса «Авито Услуги» рассказали, какие услуги были самыми популярными среди жителей Омской области в начале 2025 года. Так, наиболее востребованными среди омичей оказались маникюр и педикюр, оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц и бизнес-консультации. В топ-5 также вошли услуги парикмахера и спа-процедуры для лица и тела.

Среди самых быстрорастущих по уровню спроса категорий услуг в январе 2025 года аналитики назвали IT, дизайн, маркетинг (+78%), грузчиков и складские услуги (+31%), уход за животными (+24%).

Напомним, что за время новогодних праздников омичи потратили рекордную сумму на походы в рестораны и кафе, обогнав по этому показателю даже москвичей.

Погружение в красоту и моду. Как в Омске прошел бьюти-форум
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Здоровье#Омск#Омская область#Новости#Авито#Услуги#Красота#Рынок услуг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика