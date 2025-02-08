Скоро по Омской области ударят мощные морозы

Posted 8 февраля, 10:54
Published 8 февраля, 10:54
Modified 8 февраля, 13:12
Updated 8 февраля, 13:12
Похолодание придет в Омскую область со второй половины месяца. По предварительному прогнозу сервиса Ventusky, температура воздуха опустится до -24 градусов уже в ночь на 17 февраля, днем обещают в пределах -18 градусов.
Ночью 18 февраля прогнозируют до -27 градусов, днем — -15… -18 градусов. В ночь на 19 февраля столбик термометра опустится до -28 градусов, днем будет -14.
С 20 февраля снова начнет теплеть — в тот день синоптики обещают всего -2… -3 градуса. 21 февраля температура будет в пределах -4… -10 градусов.
Ранее мы писали, ждут ли нас в последний зимний месяц магнитные бури. В материале Города55 разбираемся, какой будет геомагнитная обстановка в феврале.