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Posted 8 февраля, 10:54

Published 8 февраля, 10:54

Modified 8 февраля, 13:12

Updated 8 февраля, 13:12

Скоро по Омской области ударят мощные морозы

Скоро по Омской области ударят мощные морозы

8 февраля 2025, 10:54
Фото: 1MI.
Ближайшие две недели погода будет очень нестабильной.

Похолодание придет в Омскую область со второй половины месяца. По предварительному прогнозу сервиса Ventusky, температура воздуха опустится до -24 градусов уже в ночь на 17 февраля, днем обещают в пределах -18 градусов.

Ночью 18 февраля прогнозируют до -27 градусов, днем — -15… -18 градусов. В ночь на 19 февраля столбик термометра опустится до -28 градусов, днем будет -14.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

С 20 февраля снова начнет теплеть — в тот день синоптики обещают всего -2… -3 градуса. 21 февраля температура будет в пределах -4… -10 градусов.

Ранее мы писали, ждут ли нас в последний зимний месяц магнитные бури. В материале Города55 разбираемся, какой будет геомагнитная обстановка в феврале.

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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Омская область#Похолодание#Зима#Температура#Прогноз#Холод#Морозы#Температура воздуха#Февраль
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