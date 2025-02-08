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Posted 8 февраля, 13:03

Published 8 февраля, 13:03

Modified 8 февраля, 13:14

Updated 8 февраля, 13:14

В Омской области с начала года выявили 33 случая педикулеза среди детей

С начала года медики нашли 33 «вшивых» ребенка в Омской области

8 февраля 2025, 13:03
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области с начала года выявили 33 случая педикулеза среди детей

В Роспотребнадзоре назвали главные правила, которые нужно соблюдать, чтобы не заразиться педикулезом.

В региональном Роспотребнадзоре Городу55 сообщили о заболеваемости педикулезом среди воспитанников школ и детских садов Омской области. В 2025 году уже зарегистрировано 33 случая.

«По всем случаям проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, дети с педикулезом направлены в амбулаторно-поликлинические организации для санации с отстранением от посещения организованного детского коллектива, за контактными установлено наблюдение сроком на 1 месяц», — добавили в Роспотребнадзоре.

Чтобы не заразиться педикулезом необходимо соблюдать следующие правила:

  • соблюдайте правила личной гигиены (мытье тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчесывание волос головы; стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений);
  • обязательно проводите с ребенком разъяснительные беседы, объясните ему опасность педикулеза и попросите никогда не носить чужой одежды, головных уборов, пользоваться только своими предметами личной гигиены;
  • если вы обнаружили педикулез у себя или ребенка, необходимо обратиться в лечебное учреждение (поликлинику), медицинский работник которого установит диагноз и даст рекомендации по лечению.
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#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#Дети#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Педикулез#Гигиена
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