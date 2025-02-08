С начала года медики нашли 33 «вшивых» ребенка в Омской области

Posted 8 февраля, 13:03
Published 8 февраля, 13:03
Modified 8 февраля, 13:14
Updated 8 февраля, 13:14
В региональном Роспотребнадзоре Городу55 сообщили о заболеваемости педикулезом среди воспитанников школ и детских садов Омской области. В 2025 году уже зарегистрировано 33 случая.
«По всем случаям проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, дети с педикулезом направлены в амбулаторно-поликлинические организации для санации с отстранением от посещения организованного детского коллектива, за контактными установлено наблюдение сроком на 1 месяц», — добавили в Роспотребнадзоре.
Чтобы не заразиться педикулезом необходимо соблюдать следующие правила: