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Posted 8 февраля, 08:33

Published 8 февраля, 08:33

Modified 8 февраля, 08:54

Updated 8 февраля, 08:54

Метеозависимые могут почувствовать себя хуже уже в понедельник

Рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности

8 февраля 2025, 08:33
Фото: Изображение Midjourney. Метеозависимые могут почувствовать себя хуже уже в понедельник
На Солнце зафиксировали две крупные вспышки в зоне, которые влияют на Землю.

На Омскую область внезапно обрушится магнитная буря. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения уровня G1 ожидаются в понедельник, 10 февраля. Буря будет с шести утра до полудня.

Однако человеческий организм способен «среагировать» и на ее приближение — всплеску активности магнитного поля будет предшествовать несколько часов возбужденного состояния магнитосферы.

Прогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависимые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха. У водителей может наблюдаться замедление скорости реакции из-за скачков давления при выраженной геомагнитной активности в 4 и более баллов.

Следующие возмущения магнитного поля ожидаются 27и 28 февраля. А подробнее о геомагнитной обстановке на ближайший месяц читайте в материале Города55.

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#Ольга Скворцова#Общество#Здоровье#Омская область#Магнитная буря#Магнитосфера
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