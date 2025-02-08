Рабочая неделя начнется для омичей с новой неприятности

Posted 8 февраля, 08:33
Published 8 февраля, 08:33
Modified 8 февраля, 08:54
Updated 8 февраля, 08:54
На Омскую область внезапно обрушится магнитная буря. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения уровня G1 ожидаются в понедельник, 10 февраля. Буря будет с шести утра до полудня.
Однако человеческий организм способен «среагировать» и на ее приближение — всплеску активности магнитного поля будет предшествовать несколько часов возбужденного состояния магнитосферы.
По словам врачей, магнитные бури не являются проблемой для всего населения, реагируют только метеозависимые люди. К ним относятся лица с гипертонией и бронхиальной астмой. Могут ощущаться приступы удушья и нехватка воздуха. У водителей может наблюдаться замедление скорости реакции из-за скачков давления при выраженной геомагнитной активности в 4 и более баллов.
Следующие возмущения магнитного поля ожидаются 27и 28 февраля. А подробнее о геомагнитной обстановке на ближайший месяц читайте в материале Города55.