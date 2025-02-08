Омский «Мостовик» перешел под контроль группы «Эталон»

Posted 8 февраля, 08:42
Published 8 февраля, 08:42
Modified 8 февраля, 08:44
Updated 8 февраля, 08:44
У компании «Мостовик» сменился учредитель, данные 5 февраля обновились в ЕГРЮЛ. Согласно информации Rusprofile, учредителями строительной фирмы теперь являются ООО «Эталонпроект» (75% доли уставного капитала) и ООО «Лидер» (25%).
Компания «Эталонпроект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2014 году. Гендиректором является Алексей Журихин, учредителем — ООО «Эталонстрой». «Эталонпроект» занимается деятельностью в области архитектуры. В 2023 году выручка организации составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 148 млн рублей. Входит в группу компания «Эталон».
Ранее вместо «Эталонпроекта» компанией владела фирма «Платформа», входящая в «АФК Систему» миллиардера Владимира Евтушенкова.
Четверть «Мостовика» по-прежнему принадлежит семье его основателя Олега Шишова — компании «Лидер». Учредителями организации являются Аделина Шишова (99% доли уставного капитала) и Александр Корпан (1%).