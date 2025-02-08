Омский «Мостовик» перешел под контроль группы «Эталон»

Компания «Эталонпроект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2014 году. Гендиректором является Алексей Журихин, учредителем — ООО «Эталонстрой». «Эталонпроект» занимается деятельностью в области архитектуры. В 2023 году выручка организации составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 148 млн рублей. Входит в группу компания «Эталон».