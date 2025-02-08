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Posted 8 февраля, 03:41

Published 8 февраля, 03:41

Modified 8 февраля, 04:24

Updated 8 февраля, 04:24

Роддом №4 может присоединиться к БСМП-2

Омский минздрав задумался над присоединением роддома №4 к БСМП-2

8 февраля 2025, 03:41
Фото: 1MI. Роддом №4 может присоединиться к БСМП-2
Задумку хотят осуществить уже этой весной.

Этой весной родильный дом №4, расположенный по улице 3-я Транспортная, 7, присоединится к БСМП-2, пишет РБК Омск со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

После этой процедуры в здании начнет работать диагностический корпус с современным оборудованием, среди которого будет магнитно-резонансная и компьютерная томография. Также отмечается, что после реорганизации в здании роддома № 4 продолжит работать женская консультация, при этом всех рожениц планируют перенаправлять в другие родильные дома города.

Отметим, что за последние месяцы в роддоме №4 омички рожали достаточно редко, с наступлением нового года статистика продолжает идти на убыль: в октябре здесь появилось на свет 87 детей, в ноябре — 70, в декабре — 94, а в январе — 47.

Ранее онкобольные омичи пожаловались на огромные очереди в диспансере на улице Учебная, 205. Омичи рассказали, что им приходится ждать в очереди на госпитализацию в дневной стационар по 5-6 часов, а иногда и дольше.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минздрав#Роддом#Новости#Присоединение#Минздрав Омской области#Омский минздрав#Роддом №4
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