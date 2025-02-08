Омский минздрав задумался над присоединением роддома №4 к БСМП-2

Posted 8 февраля, 03:41
Published 8 февраля, 03:41
Modified 8 февраля, 04:24
Updated 8 февраля, 04:24
Этой весной родильный дом №4, расположенный по улице 3-я Транспортная, 7, присоединится к БСМП-2, пишет РБК Омск со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
После этой процедуры в здании начнет работать диагностический корпус с современным оборудованием, среди которого будет магнитно-резонансная и компьютерная томография. Также отмечается, что после реорганизации в здании роддома № 4 продолжит работать женская консультация, при этом всех рожениц планируют перенаправлять в другие родильные дома города.
Отметим, что за последние месяцы в роддоме №4 омички рожали достаточно редко, с наступлением нового года статистика продолжает идти на убыль: в октябре здесь появилось на свет 87 детей, в ноябре — 70, в декабре — 94, а в январе — 47.
Ранее онкобольные омичи пожаловались на огромные очереди в диспансере на улице Учебная, 205. Омичи рассказали, что им приходится ждать в очереди на госпитализацию в дневной стационар по 5-6 часов, а иногда и дольше.