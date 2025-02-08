Омский минздрав задумался над присоединением роддома №4 к БСМП-2

После этой процедуры в здании начнет работать диагностический корпус с современным оборудованием, среди которого будет магнитно-резонансная и компьютерная томография. Также отмечается, что после реорганизации в здании роддома № 4 продолжит работать женская консультация, при этом всех рожениц планируют перенаправлять в другие родильные дома города.