Омский комик принял участие в шоу на ТНТ и рассказал об отношении к родному городу

Posted 8 февраля, 07:08
Published 8 февраля, 07:08
Modified 8 февраля, 07:08
Updated 8 февраля, 07:08
Вчера на телеканале ТНТ показали новый выпуск юмористического шоу «Стендап рулетка» (16+), в нем принял участие омич Мадияр Сатвалдин.
«Стендап рулетка» — это проект, в котором комики проверяют свои юмористические навыки, уровень подготовки и удачу. А главный денежный приз забирает тот участник, которому удалось совместить умения с везением.
«Впечатления от съемок хорошие. Многих ребят знаю лично, поэтому получилась хорошая дружеская атмосфера. Да и сниматься для ТВ всегда приятно. Находясь внутри процесса, узнаешь что — то новое, что впоследствии используешь уже в личных съемках», — рассказал омич после шоу.
На сцене Мадияр рассказывал о том, что они с женой активно занимаются планированием беременности и это заставляет его рефлексировать по поводу своего воспитания. Мужчина родился и вырос в Омске, там по-прежнему живет его семья. К родному городу Мадияр относится с уважением и любовью.
«Про Омск у меня очень мало шуток, если честно. Обычно комики шутят над тем, что их раздражает, что вызывает гнев, негатив. У меня с Омском подобных соприкосновений нет. Всегда нравится приезжать домой», — добавил Мадияр Сатвалдин.
Напомним, что в прошлом году комик уже принимал участие в телешоу на этом канале. Он стал победителем «Истории на миллион» (16+) и забрал домой 1 миллион рублей, обыграв журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева.