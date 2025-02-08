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Posted 8 февраля, 07:08

Published 8 февраля, 07:08

Modified 8 февраля, 07:08

Updated 8 февраля, 07:08

Мадияр Сатвалдин

Омский комик принял участие в шоу на ТНТ и рассказал об отношении к родному городу

8 февраля 2025, 07:08
Фото: ТНТ. Мадияр Сатвалдин
Мадияр Сатвалдин признался, что относится к Омку с уважением и любовью.

Вчера на телеканале ТНТ показали новый выпуск юмористического шоу «Стендап рулетка» (16+), в нем принял участие омич Мадияр Сатвалдин.

«Стендап рулетка» — это проект, в котором комики проверяют свои юмористические навыки, уровень подготовки и удачу. А главный денежный приз забирает тот участник, которому удалось совместить умения с везением.

«⁠Впечатления от съемок хорошие. Многих ребят знаю лично, поэтому получилась хорошая дружеская атмосфера. Да и сниматься для ТВ всегда приятно. Находясь внутри процесса, узнаешь что — то новое, что впоследствии используешь уже в личных съемках», — рассказал омич после шоу.

На сцене Мадияр рассказывал о том, что они с женой активно занимаются планированием беременности и это заставляет его рефлексировать по поводу своего воспитания. Мужчина родился и вырос в Омске, там по-прежнему живет его семья. К родному городу Мадияр относится с уважением и любовью.

«Про Омск у меня очень мало шуток, если честно. Обычно комики шутят над тем, что их раздражает, что вызывает гнев, негатив. У меня с Омском подобных соприкосновений нет. Всегда нравится приезжать домой», — добавил Мадияр Сатвалдин.

Напомним, что в прошлом году комик уже принимал участие в телешоу на этом канале. Он стал победителем «Истории на миллион» (16+) и забрал домой 1 миллион рублей, обыграв журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Телевидение#Шоу#Телешоу#ТНТ#Стендап
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