Омский комик принял участие в шоу на ТНТ и рассказал об отношении к родному городу

На сцене Мадияр рассказывал о том, что они с женой активно занимаются планированием беременности и это заставляет его рефлексировать по поводу своего воспитания. Мужчина родился и вырос в Омске, там по-прежнему живет его семья. К родному городу Мадияр относится с уважением и любовью.