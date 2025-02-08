«Могут съесть все»: из-за теплой зимы Омскую область атакует саранча

Posted 8 февраля, 09:00
Published 8 февраля, 09:00
Modified 8 февраля, 10:20
Updated 8 февраля, 10:20
Из-за аномально теплой зимы Омская область может столкнуться с нашествием саранчи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Россельхозцентра РФ.
Сотрудники ведомства считают, что эти вредители распространяются на юге России и в регионах, которые граничат с Казахстаном. Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов сообщил, что в этом году условия перезимовки благоприятны для размножения саранчи. Из-за этого необходимо успеть сделать профилактические обработки по личинкам биологическими инсектицидами.
«Регулярно при теплых зимах много личинок саранчи перезимовывают в Казахстане, а потом мигрируют из казахстанских степей в приграничные районы Омской области. Если их много — могут съесть все — от пшеницы до кукурузы», — сообщил корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
Добавим, что нашему и другим регионам также грозит нашествие лугового мотылька — многоядного вредителя, которого относят к категории «особо опасных».