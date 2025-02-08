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Posted 8 февраля, 09:00

Published 8 февраля, 09:00

Modified 8 февраля, 10:20

Updated 8 февраля, 10:20

В Омской области ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы

«Могут съесть все»: из-за теплой зимы Омскую область атакует саранча

8 февраля 2025, 09:00
Фото: 1MI.

В Омской области ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы

Это большая угроза для нового урожая.

Из-за аномально теплой зимы Омская область может столкнуться с нашествием саранчи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Россельхозцентра РФ.

Сотрудники ведомства считают, что эти вредители распространяются на юге России и в регионах, которые граничат с Казахстаном. Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов сообщил, что в этом году условия перезимовки благоприятны для размножения саранчи. Из-за этого необходимо успеть сделать профилактические обработки по личинкам биологическими инсектицидами.

«Регулярно при теплых зимах много личинок саранчи перезимовывают в Казахстане, а потом мигрируют из казахстанских степей в приграничные районы Омской области. Если их много — могут съесть все — от пшеницы до кукурузы», — сообщил корреспонденту Города55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.

Добавим, что нашему и другим регионам также грозит нашествие лугового мотылька — многоядного вредителя, которого относят к категории «особо опасных».

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Казахстан#Вредители#Аномальная зима#Россельхозцентр
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