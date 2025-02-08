«Могут съесть все»: из-за теплой зимы Омскую область атакует саранча

Сотрудники ведомства считают, что эти вредители распространяются на юге России и в регионах, которые граничат с Казахстаном. Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов сообщил, что в этом году условия перезимовки благоприятны для размножения саранчи. Из-за этого необходимо успеть сделать профилактические обработки по личинкам биологическими инсектицидами.