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Posted 8 февраля, 05:30

Published 8 февраля, 05:30

Modified 8 февраля, 08:34

Updated 8 февраля, 08:34

Действие магнитной бури может ощущаться от нескольких часов до нескольких суток

Магнитные бури в феврале 2025 года: календарь опасных дат

8 февраля 2025, 05:30
Фото: Изображение Midjourney. Действие магнитной бури может ощущаться от нескольких часов до нескольких суток
Ждут ли нас в последний зимний месяц магнитные бури? В материале Города55 разбираемся, какой будет геомагнитная обстановка.

Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. Штормы до пяти баллов являются незначительными.

Представляем полную шкалу мощности магнитных бурь:

  • G1 — незначительная (буря может вызвать слабые колебания в энергосистеме, оказать незначительное влияние на работу спутников);
  • G2 — умеренная (буря может спровоцировать проблемы с напряжением в энергосистемах, повреждение трансформаторов);
  • G3 — сильная (могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио, на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания);
  • G4 — тяжелая (в энергосистемах могут возникнуть проблемы с контролем напряжения, возможны проблемы со спутниковой навигацией, распространение КВ-радиоволн будет прерываться, а низкочастотная радионавигация может быть нарушена);
  • G5 — экстремальная (в энергосистемах могут наблюдаться проблемы с контролем напряжения, полный обвал или отключение электроэнергии, распространение КВ-радиоволн может быть невозможно, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней).

Что такое магнитная буря

Это всплеск энергии, происходящий в магнитном поле Земли. Магнитные бури могут влиять на самочувствие человека.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2025 года

По данным экспертов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, метеозависимых в начале и в конце февраля ждет неприятный сюрприз. Магнитосфера будет возбужденной 7, 27 и 28 февраля.

Однако по предварительному прогнозу, больше подобных испытаний горожанам не обещают.

Прогноз магнитных бурь на 27 дней
Прогноз магнитных бурь на 27 дней. Фото: Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ

Как магнитные бури влияют на человека

Гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека зародилась в России, о ней впервые заявил советский ученый, биофизик Александр Чижевский. Однако в мировом сообществе так и не пришли к единому мнению, рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.

«Например, на сайте Геологической службы США говорится, что магнитные бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Но о том, что магнитное поле вредит здоровью, ничего не сказано», — отметил специалист.
Николаев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины
Николаев Николай Анатольевич, заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины. Фото: omsk-osma.ru

Согласно полностью или частично признанным публикациям, некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, некоторые — во время геомагнитных возмущений. Данный феномен назван неофициальным медицинским термином метеозависимость.

Метеозависимость можно описать как повышенную чувствительность организма к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалобы на метеозависимость предъявляют люди с уже имеющимися в организме заболеваниями, которые и нарушают его адаптацию к таким изменениям. У них метеозависимость чаще всего проявляется в виде пониженной трудоспособности, головных болей, тошноты и слабости.

Как магнитные бури влияют на технику

Магнитные бури могут влиять не только на людей, но и на работу различной техники. Например, возможны такие последствия, как:

  • нарушение функционирования спутниковых систем связи и навигационного оборудования;
  • проблемы в работе энергосетей, приводящие к сбоям в подаче электроэнергии;
  • ухудшение качества радиосвязи;
  • увеличение числа неполадок в работе электронных устройств.
Во время магнитных бурь иногда случаются неполадки в работе электроники, в том числе — телевизоров
Во время магнитных бурь иногда случаются неполадки в работе электроники, в том числе — телевизоров. Фото: gorod55.ru

Как пережить магнитные бури

Повлиять на магнитные бури человек не может, однако снизить их воздействие на свой организм по силам каждому. Помогут правильный образ жизни и отказ от вредных привычек.

Заведующий кафедрой медицинской реабилитации ДПО ОмГМУ, д. м. н Вадим Ахмедов
Заведующий кафедрой медицинской реабилитации ДПО ОмГМУ, д. м. н Вадим Ахмедов. Фото: Александр Труш. Дом журналистов
«Нужно постараться не курить в дни магнитных бурь, а лучше вообще избавиться от этой вредной привычки. Не злоупотреблять алкогольными напитками, не пересаливать пищу, потому что из-за этого задерживается жидкость в организме», — рассказал заведующий кафедрой медицинской реабилитации Омского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Вадим Ахмедов.

Медики советуют метеозависимым людям в период магнитных бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

В эти дни рекомендуется уменьшить интенсивность физической нагрузки, в лучшем случае, ограничиться обычной ходьбой. Не стоит перегружаться за компьютером и заниматься тяжелой умственной работой. Сильные перегрузки, как умственные, так и физические, могут усугублять состояние. Во время магнитных бурь надо вести максимально щадящий образ жизни для организма.

«Надо отслеживать прогнозы, и если синоптики передают магнитные бури, нужно быть максимально осторожными. В эти дни повышается риск инфарктов, инсультов, обострения ишемической болезни сердца. Риск попасть в стационар у метеозависимых людей во время магнитных бурь гораздо выше», — заключил Вадим Ахмедов.

Почему участились магнитные бури

Как рассказал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев, частые магнитные бури — результат фазы повышенной активности, в которой сейчас находится Солнце.

Руководитель омского планетария, астроном Владимир Крупко добавил, что это естественный процесс. Цикл солнечной активности происходит каждые 11 лет, и сейчас она максимальная. Это же явление может наблюдаться и в следующем году. Однако, когда активность Солнца начнет падать, количество магнитных бурь уменьшится практически до нуля.

«Активность растет и падает. Мы так живем уже миллиарды лет», — подчеркнул Крупко.
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