Магнитные бури в феврале 2025 года: календарь опасных дат

Posted 8 февраля, 05:30
Published 8 февраля, 05:30
Modified 8 февраля, 08:34
Updated 8 февраля, 08:34
Специалисты оценивают магнитные бури по 10-балльной шкале, где штормам от пяти баллов и выше присваивают класс от G1 до G5. Штормы до пяти баллов являются незначительными.
Представляем полную шкалу мощности магнитных бурь:
Это всплеск энергии, происходящий в магнитном поле Земли. Магнитные бури могут влиять на самочувствие человека.
По данным экспертов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, метеозависимых в начале и в конце февраля ждет неприятный сюрприз. Магнитосфера будет возбужденной 7, 27 и 28 февраля.
Однако по предварительному прогнозу, больше подобных испытаний горожанам не обещают.
Гипотеза о влиянии магнитных бурь на здоровье человека зародилась в России, о ней впервые заявил советский ученый, биофизик Александр Чижевский. Однако в мировом сообществе так и не пришли к единому мнению, рассказал Городу55 заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
«Например, на сайте Геологической службы США говорится, что магнитные бури могут нести риск для летчиков и астронавтов на больших высотах из-за радиационного облучения. Но о том, что магнитное поле вредит здоровью, ничего не сказано», — отметил специалист.
Согласно полностью или частично признанным публикациям, некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за один-два дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, некоторые — во время геомагнитных возмущений. Данный феномен назван неофициальным медицинским термином метеозависимость.
Метеозависимость можно описать как повышенную чувствительность организма к изменениям погоды и окружающей среды. Чаще всего жалобы на метеозависимость предъявляют люди с уже имеющимися в организме заболеваниями, которые и нарушают его адаптацию к таким изменениям. У них метеозависимость чаще всего проявляется в виде пониженной трудоспособности, головных болей, тошноты и слабости.
Магнитные бури могут влиять не только на людей, но и на работу различной техники. Например, возможны такие последствия, как:
Повлиять на магнитные бури человек не может, однако снизить их воздействие на свой организм по силам каждому. Помогут правильный образ жизни и отказ от вредных привычек.
«Нужно постараться не курить в дни магнитных бурь, а лучше вообще избавиться от этой вредной привычки. Не злоупотреблять алкогольными напитками, не пересаливать пищу, потому что из-за этого задерживается жидкость в организме», — рассказал заведующий кафедрой медицинской реабилитации Омского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Вадим Ахмедов.
Медики советуют метеозависимым людям в период магнитных бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.
В эти дни рекомендуется уменьшить интенсивность физической нагрузки, в лучшем случае, ограничиться обычной ходьбой. Не стоит перегружаться за компьютером и заниматься тяжелой умственной работой. Сильные перегрузки, как умственные, так и физические, могут усугублять состояние. Во время магнитных бурь надо вести максимально щадящий образ жизни для организма.
«Надо отслеживать прогнозы, и если синоптики передают магнитные бури, нужно быть максимально осторожными. В эти дни повышается риск инфарктов, инсультов, обострения ишемической болезни сердца. Риск попасть в стационар у метеозависимых людей во время магнитных бурь гораздо выше», — заключил Вадим Ахмедов.
Как рассказал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев, частые магнитные бури — результат фазы повышенной активности, в которой сейчас находится Солнце.
Руководитель омского планетария, астроном Владимир Крупко добавил, что это естественный процесс. Цикл солнечной активности происходит каждые 11 лет, и сейчас она максимальная. Это же явление может наблюдаться и в следующем году. Однако, когда активность Солнца начнет падать, количество магнитных бурь уменьшится практически до нуля.
«Активность растет и падает. Мы так живем уже миллиарды лет», — подчеркнул Крупко.