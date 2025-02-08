Чешется, аж сил нет: топ самых вшивых районов Омска

В Роспотребнадзоре Городу55 сообщили, что больше всего зафиксировано вшей было в Ленинском (35,65), Октябрьском (29,29) и Центральном (18,75) округах. В 2024 году в Омске показатель заболеваемости педикулезом составил 22,63 на 100 тысяч населения, что на 23% ниже аналогичного показателя в 2023 году (27,29). Все заболевшие омичи проходили амбулаторное лечение.