Чешется, аж сил нет: топ самых вшивых районов Омска

Posted 8 февраля, 12:44
Published 8 февраля, 12:44
Modified 8 февраля, 13:14
Updated 8 февраля, 13:14
В Роспотребнадзоре Городу55 сообщили, что больше всего зафиксировано вшей было в Ленинском (35,65), Октябрьском (29,29) и Центральном (18,75) округах. В 2024 году в Омске показатель заболеваемости педикулезом составил 22,63 на 100 тысяч населения, что на 23% ниже аналогичного показателя в 2023 году (27,29). Все заболевшие омичи проходили амбулаторное лечение.
Чтобы не заразиться педикулезом омичам советуют соблюдать следующие правила: