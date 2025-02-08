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Posted 8 февраля, 12:44

Published 8 февраля, 12:44

Modified 8 февраля, 13:14

Updated 8 февраля, 13:14

Названы самые вшивые районы в Омске

Чешется, аж сил нет: топ самых вшивых районов Омска

8 февраля 2025, 12:44
Фото: 1MI.

Названы самые вшивые районы в Омске

Омский Роспотребнадзор назвал районы, где больше всего было зафиксировано вшей.

В Роспотребнадзоре Городу55 сообщили, что больше всего зафиксировано вшей было в Ленинском (35,65), Октябрьском (29,29) и Центральном (18,75) округах. В 2024 году в Омске показатель заболеваемости педикулезом составил 22,63 на 100 тысяч населения, что на 23% ниже аналогичного показателя в 2023 году (27,29). Все заболевшие омичи проходили амбулаторное лечение.

Чтобы не заразиться педикулезом омичам советуют соблюдать следующие правила:

  • соблюдайте правила личной гигиены (мытье тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчесывание волос головы; стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений);
  • обязательно проводите с ребенком разъяснительные беседы, объясните ему опасность педикулеза и попросите никогда не носить чужой одежды, головных уборов, пользоваться только своими предметами личной гигиены;
  • если вы обнаружили педикулез у себя или ребенка, необходимо обратиться в лечебное учреждение (поликлинику), медицинский работник которого установит диагноз и даст рекомендации по лечению.
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#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#Лечение#Заболеваемость#Педикулез#Гигиена
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