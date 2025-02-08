Атака саранчи, мощные морозы и «вшивые» дети: Омск сегодня

По словам заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николая Николаева, регулярно при теплых зимах много личинок саранчи перезимовывают в Казахстане, а потом мигрируют в приграничные районы Омской области. Эти насекомые опасны для пшеницы, кукурузы и других растений.