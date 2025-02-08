Атака саранчи, мощные морозы и «вшивые» дети: Омск сегодня

Posted 8 февраля, 13:15
Published 8 февраля, 13:15
Modified 8 февраля, 13:17
Updated 8 февраля, 13:17
Новость №1. В Омской области ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы
Из-за аномально теплой зимы Омская область может столкнуться с нашествием саранчи. Из-за этого необходимо успеть сделать профилактические обработки по личинкам биологическими инсектицидами.
По словам заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николая Николаева, регулярно при теплых зимах много личинок саранчи перезимовывают в Казахстане, а потом мигрируют в приграничные районы Омской области. Эти насекомые опасны для пшеницы, кукурузы и других растений.
Новость №2. В Омскую область снова придут морозы
Похолодание придет в Омскую область со второй половины месяца. По предварительному прогнозу сервиса Ventusky, температура воздуха опустится до -24 градусов уже в ночь на 17 февраля, днем обещают в пределах -18 градусов. Холода продлятся минимум три дня.
Новость №3. В Омской области с начала года выявили 33 случая педикулеза среди детей
В региональном Роспотребнадзоре Городу55 сообщили о заболеваемости педикулезом среди воспитанников школ и детских садов Омской области. В 2025 году уже зарегистрировано 33 случая.
В ведомстве призывают соблюдать правила личной гигиены (мытье тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья, ежедневное расчесывание волос, стирка постельных принадлежностей, регулярная уборка жилых помещений).