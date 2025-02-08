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Posted 8 февраля, 13:15

Published 8 февраля, 13:15

Modified 8 февраля, 13:17

Updated 8 февраля, 13:17

Атака саранчи, мощные морозы и «вшивые» дети: Омск сегодня

Атака саранчи, мощные морозы и «вшивые» дети: Омск сегодня

8 февраля 2025, 13:15
Фото: gorod55.ru.
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области ожидается нашествие саранчи из-за теплой зимы

Из-за аномально теплой зимы Омская область может столкнуться с нашествием саранчи. Из-за этого необходимо успеть сделать профилактические обработки по личинкам биологическими инсектицидами.

По словам заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николая Николаева, регулярно при теплых зимах много личинок саранчи перезимовывают в Казахстане, а потом мигрируют в приграничные районы Омской области. Эти насекомые опасны для пшеницы, кукурузы и других растений.

«Могут съесть все»: из-за теплой зимы Омскую область атакует саранча
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Новость №2. В Омскую область снова придут морозы

Похолодание придет в Омскую область со второй половины месяца. По предварительному прогнозу сервиса Ventusky, температура воздуха опустится до -24 градусов уже в ночь на 17 февраля, днем обещают в пределах -18 градусов. Холода продлятся минимум три дня.

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Новость №3. В Омской области с начала года выявили 33 случая педикулеза среди детей

В региональном Роспотребнадзоре Городу55 сообщили о заболеваемости педикулезом среди воспитанников школ и детских садов Омской области. В 2025 году уже зарегистрировано 33 случая.

В ведомстве призывают соблюдать правила личной гигиены (мытье тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья, ежедневное расчесывание волос, стирка постельных принадлежностей, регулярная уборка жилых помещений).

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#Ольга Скворцова#Омск#Прогноз погоды#Зима#Профилактика#Заболеваемость#Морозы#Педикулез#Гигиена
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