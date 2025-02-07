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Posted 7 февраля, 02:28

Published 7 февраля, 02:28

Modified 7 февраля, 02:44

Updated 7 февраля, 02:44

Проблемы с воздухом в Омске: Росприроднадзор нашел нарушения в работе ТЭЦ-5

Жалобы подтвердились: на омской ТЭЦ-5 нашли нарушения в очистке выбросов

7 февраля 2025, 02:28
Фото: 1MI. Проблемы с воздухом в Омске: Росприроднадзор нашел нарушения в работе ТЭЦ-5

Проверка Росприроднадзора показала серьезные нарушения в работе омской ТЭЦ-5

С 16 по 29 января Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую выездную проверку в отношении АО «ТГК-11».

Жители Омска в начале января заметили, что в городе снова выпадает пепел, а снег становится черным. Также, как это часто бывает, люди отмечали неприятный запах на улице. В связи с этим специалисты Росприроднадзора по требованию прокуратуры проверили работу ТЭЦ-5.

Оказалось, что при запуске оборудования станция не смогла полностью очистить выбросы загрязняющих веществ. Это могло стать причиной появления сажи и загрязнения воздуха. Теперь, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ТГК-11 обязана исправить нарушения, компанию могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, в самой ТГК-11 заявляли, что превышений ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Выбросы#Загрязнение воздуха#Росприроднадзор#ТГК-11#ТЭЦ-5
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