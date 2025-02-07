Жалобы подтвердились: на омской ТЭЦ-5 нашли нарушения в очистке выбросов

Жители Омска в начале января заметили, что в городе снова выпадает пепел, а снег становится черным. Также, как это часто бывает, люди отмечали неприятный запах на улице. В связи с этим специалисты Росприроднадзора по требованию прокуратуры проверили работу ТЭЦ-5.