Жалобы подтвердились: на омской ТЭЦ-5 нашли нарушения в очистке выбросов

Posted 7 февраля, 02:28
Published 7 февраля, 02:28
Modified 7 февраля, 02:44
Updated 7 февраля, 02:44
Жители Омска в начале января заметили, что в городе снова выпадает пепел, а снег становится черным. Также, как это часто бывает, люди отмечали неприятный запах на улице. В связи с этим специалисты Росприроднадзора по требованию прокуратуры проверили работу ТЭЦ-5.
Оказалось, что при запуске оборудования станция не смогла полностью очистить выбросы загрязняющих веществ. Это могло стать причиной появления сажи и загрязнения воздуха. Теперь, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ТГК-11 обязана исправить нарушения, компанию могут привлечь к административной ответственности.
Напомним, в самой ТГК-11 заявляли, что превышений ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.