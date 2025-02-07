Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров перешел на работу в другой регион

Дмитрий Егоров родился в Нижегородской области и именно в этом регионе начинал свою карьеру. В Омск он переехал в марте 2022 года. Стоит отметить, что прокурором Республики Крым сейчас является бывший омич Олег Камшилов: он родился в селе Пикетное в Марьяновском районе, был прокурором Черлакского района и первым заместителем прокурора Омска.