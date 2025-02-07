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Posted 7 февраля, 09:15

Published 7 февраля, 09:15

Modified 7 февраля, 09:29

Updated 7 февраля, 09:29

Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров перебрался в Крым

Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров перешел на работу в другой регион

7 февраля 2025, 09:15
Фото: 1MI.

Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров перебрался в Крым

Он переведен в Симферополь на должность в региональной прокуратуре.

В прокуратуре Омской области произошла громкая отставка: заместитель регионального прокурора Дмитрий Егоров оставил свой пост. По данным «Коммерческих вестей», сегодня, 7 февраля, он уехал в Крым, где займет пост заместителя прокурора Республики. Уже известно, что Егоров станет первым заместителем прокурора Республики Крым.

Дмитрий Егоров родился в Нижегородской области и именно в этом регионе начинал свою карьеру. В Омск он переехал в марте 2022 года. Стоит отметить, что прокурором Республики Крым сейчас является бывший омич Олег Камшилов: он родился в селе Пикетное в Марьяновском районе, был прокурором Черлакского района и первым заместителем прокурора Омска.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Новости#Назначения
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