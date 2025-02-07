Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров перешел на работу в другой регион

Posted 7 февраля, 09:15
Published 7 февраля, 09:15
Modified 7 февраля, 09:29
Updated 7 февраля, 09:29
В прокуратуре Омской области произошла громкая отставка: заместитель регионального прокурора Дмитрий Егоров оставил свой пост. По данным «Коммерческих вестей», сегодня, 7 февраля, он уехал в Крым, где займет пост заместителя прокурора Республики. Уже известно, что Егоров станет первым заместителем прокурора Республики Крым.
Дмитрий Егоров родился в Нижегородской области и именно в этом регионе начинал свою карьеру. В Омск он переехал в марте 2022 года. Стоит отметить, что прокурором Республики Крым сейчас является бывший омич Олег Камшилов: он родился в селе Пикетное в Марьяновском районе, был прокурором Черлакского района и первым заместителем прокурора Омска.