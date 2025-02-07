Всегда с оптимизмом смотрел в будущее: не стало заслуженного профессора ОмГУ Филатова

4 февраля 2025 года не стало заслуженного профессора ОмГУ, доктора философских наук Владимира Филатова. Мужчине было 74 года. О его смерти сообщили в официальной группе кафедры теологии, философии и культурологии ОмГУ им. Достоевского. В этом вузе Филатов проработал 40 лет — с 1979 по 2019 год.