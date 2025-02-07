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Posted 7 февраля, 07:09

Published 7 февраля, 07:09

Modified 7 февраля, 07:11

Updated 7 февраля, 07:11

Заслуженный профессор ОмГУ Владимир Филатов умер на 75 году жизни

Всегда с оптимизмом смотрел в будущее: не стало заслуженного профессора ОмГУ Филатова

7 февраля 2025, 07:09
Фото: Изображение Midjourney.

Заслуженный профессор ОмГУ Владимир Филатов умер на 75 году жизни

Прощание с доктором философских наук состоялось 7 февраля.

4 февраля 2025 года не стало заслуженного профессора ОмГУ, доктора философских наук Владимира Филатова. Мужчине было 74 года. О его смерти сообщили в официальной группе кафедры теологии, философии и культурологии ОмГУ им. Достоевского. В этом вузе Филатов проработал 40 лет — с 1979 по 2019 год.

«У его коллег, проработавших с ним бок о бок не одно десятилетие, сохранятся самые теплые воспоминания об этом светлом человеке, всегда с оптимизмом смотревшим в будущее, хотя и с неизменной легкой и полуироничной улыбкой на устах», — говорится в сообщении.

Прощание с Владимиром Филатовым состоялось сегодня в траурном зале на Партизанской.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким ушедшего из жизни профессора.

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