Роман Вильфанд рассказал о капризах погоды: Омскую область ждут морозы после оттепели

Posted 7 февраля, 03:05
Published 7 февраля, 03:05
Modified 7 февраля, 03:14
Updated 7 февраля, 03:14
Жители Омской области в этом году заметили, что зима ведет себя необычно — температура иногда поднимается до нуля, а иногда кажется, что пришла весна. Однако, как объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «СуперОмску», такие погодные колебания вовсе не означают, что весна наступит раньше обычного.
По словам Вильфанда, кратковременные оттепели зимой — это не редкость. В январе и феврале 2025 года на юге Западной Сибири действительно фиксировались аномально высокие температуры, но это не признак устойчивого прихода весны.
Напомним, с завтрашнего дня в регион придет небольшое похолодание — столбик термометра опустится до -15 градусов.