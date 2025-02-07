Роман Вильфанд рассказал о капризах погоды: Омскую область ждут морозы после оттепели

Жители Омской области в этом году заметили, что зима ведет себя необычно — температура иногда поднимается до нуля, а иногда кажется, что пришла весна. Однако, как объясняет научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «СуперОмску», такие погодные колебания вовсе не означают, что весна наступит раньше обычного.