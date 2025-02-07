В зоне СВО погиб бывший прессовщик «Магнита»

В пресс-службе регионального мусорного оператора «Магнит» рассказали о гибели в зоне СВО Станислава Дмитриева, который в 2019–2023 годах работал прессовщиком на заводе по обработке твердых коммунальных отходов. По данным компании, Дмитриев в 2000 году окончил Омский танковый институт и некоторое время служил в армии.