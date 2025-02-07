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Posted 7 февраля, 08:50

Published 7 февраля, 08:50

Modified 7 февраля, 08:52

Updated 7 февраля, 08:52

В зоне СВО погиб бывший работник завода по обработке мусора

В зоне СВО погиб бывший прессовщик «Магнита»

7 февраля 2025, 08:50
Фото: 1MI.

В зоне СВО погиб бывший работник завода по обработке мусора

Станислав Дмитриев был командиром танкового взвода.

В пресс-службе регионального мусорного оператора «Магнит» рассказали о гибели в зоне СВО Станислава Дмитриева, который в 2019–2023 годах работал прессовщиком на заводе по обработке твердых коммунальных отходов. По данным компании, Дмитриев в 2000 году окончил Омский танковый институт и некоторое время служил в армии.

«После завершения военной карьеры работал в различных сферах, — рассказали в пресс-службе. — В 2019 году, после запуска в Омске заводов по обработке ТКО, присоединился к команде регионального оператора. Коллеги и руководство высоко ценили и уважали его…».

В 2023 году Дмитриев подписал контракт с Министерством обороны и стал командиром танкового взвода в танковой роте. Теперь стало известно, что он погиб при выполнении боевого задания.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Общество#Магнит#Новости#Погибшие
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