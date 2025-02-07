В зоне СВО погиб боец из Омской области Сергей Сороковых

Posted 7 февраля, 09:55
Published 7 февраля, 09:55
Modified 7 февраля, 11:36
Updated 7 февраля, 11:36
В зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб житель села Чистово Оконешниковского района Сергей Сороковых. Об этом рассказали представители районной администрации.
С погибшим простятся в воскресенье, 9 февраля. На траурный митинг и прощальную церемонию ждут с 12 до 13 часов. Они пройдут у здании администрации поселения.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего Сергея Сороковых.