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Posted 7 февраля, 09:55

Published 7 февраля, 09:55

Modified 7 февраля, 11:36

Updated 7 февраля, 11:36

С участником СВО простятся в Омской области

В зоне СВО погиб боец из Омской области Сергей Сороковых

7 февраля 2025, 09:55
Фото: 1MI.

С участником СВО простятся в Омской области

Церемония прощания с погибшим состоится 9 февраля 2025 года.

В зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб житель села Чистово Оконешниковского района Сергей Сороковых. Об этом рассказали представители районной администрации.

С погибшим простятся в воскресенье, 9 февраля. На траурный митинг и прощальную церемонию ждут с 12 до 13 часов. Они пройдут у здании администрации поселения.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего Сергея Сороковых.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Новости#Погибшие#Сво#Оконешниковский район#Участник СВО
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