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Posted 7 февраля, 08:20

Published 7 февраля, 08:20

Modified 7 февраля, 08:39

Updated 7 февраля, 08:39

Падение кислорода в реках омской области может привести к исчезновению рыб

В Омской области обнаружили опасное падение кислорода: рыба под угрозой

7 февраля 2025, 08:20
Фото: 1MI. Падение кислорода в реках омской области может привести к исчезновению рыб

Экологи предрекли вымирание рыб в реках Омской области

Угрозу зафиксировали в Калачинске и Омске.

В Омской области экологи предупредили о возможном вымирании рыб в реке из-за падения уровня растворенного кислорода.

3 февраля специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ воды в реке Омь, и результаты показали, что содержание кислорода в верхних слоях воды значительно снизилось. Это вызывает серьезные опасения за экосистему рек и рыбные ресурсы.

Так, в разных точках реки Омь были зафиксированы следующие показатели содержания растворенного кислорода:

  • В районе Калачинска (0,3 км выше города) уровень кислорода составил 1,24 мкг/дм3;
  • В 5,9 км ниже Калачинска, у сброса МУП «Коммунальник», концентрация кислорода еще ниже — 1,00 мкг/дм3;
  • В районе Омска (6 км выше города, 0,1 км выше деревни Ростовка) уровень кислорода был немного выше — 1,44 мкг/дм3.

Для рыб и других водных обитателей снижение кислорода может привести к массовому исчезновению живых существ, что в свою очередь скажется на рыболовстве и экологии региона.

Напомним, в конце января в реке Омь зафиксировали серьезные показатели загрязнения.

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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Опасность#Рыба#Обь-Иртышское УГМС
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