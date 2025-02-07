В Омской области обнаружили опасное падение кислорода: рыба под угрозой

Posted 7 февраля, 08:20
Published 7 февраля, 08:20
Modified 7 февраля, 08:39
Updated 7 февраля, 08:39
В Омской области экологи предупредили о возможном вымирании рыб в реке из-за падения уровня растворенного кислорода.
3 февраля специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ воды в реке Омь, и результаты показали, что содержание кислорода в верхних слоях воды значительно снизилось. Это вызывает серьезные опасения за экосистему рек и рыбные ресурсы.
Так, в разных точках реки Омь были зафиксированы следующие показатели содержания растворенного кислорода:
Для рыб и других водных обитателей снижение кислорода может привести к массовому исчезновению живых существ, что в свою очередь скажется на рыболовстве и экологии региона.
Напомним, в конце января в реке Омь зафиксировали серьезные показатели загрязнения.