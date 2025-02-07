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Posted 7 февраля, 06:04

Published 7 февраля, 06:04

Modified 7 февраля, 06:06

Updated 7 февраля, 06:06

В Омске подготовили ужесточенные правила уборки снега

В Омске вступают в силу ужесточенные правила уборки снега

7 февраля 2025, 06:04
Фото: 1MI.

В Омске подготовили ужесточенные правила уборки снега

Они начнут действовать 1 марта.

Совсем скоро в Омске вступят в силу изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, принятые городским Советом в июле 2024 года. Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале уточнил, что они начнут действовать 1 марта.

Теперь будут ужесточены требования, касающиеся уборки снега. В частности, собственникам нежилых зданий придется убирать снег не на 10-метровой, а на 20-метровой прилегающей территории. Для собственников торговых комплексов, в которых работают как минимум 2 хозяйствующих субъекта, расстояние увеличено с 10 метров до 50. Собственник нежилого помещения на 1 этаже МКД обязан будет убирать снег на протяжении 10 метров вдоль фасада в обе стороны. Предельный срок вывоза снега уменьшается с 10 суток до 2.

Стоит отметить, что предложения администрации в свое время вызвали серьезную критику в Горсовете. Против высказывались представители «Россетей» и отдельные депутаты. Так, Сергей Дроздов заявил, что пункт о вывозе снега за 2 дня «мертворожденный», так как на это не будет хватать ни людей, ни техники. Тем не менее изменения Правил благоустройства были одобрены.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Уборка снега#Новости
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