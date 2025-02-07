В Омске вступают в силу ужесточенные правила уборки снега

Стоит отметить, что предложения администрации в свое время вызвали серьезную критику в Горсовете. Против высказывались представители «Россетей» и отдельные депутаты. Так, Сергей Дроздов заявил, что пункт о вывозе снега за 2 дня «мертворожденный», так как на это не будет хватать ни людей, ни техники. Тем не менее изменения Правил благоустройства были одобрены.