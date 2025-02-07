В Омске в районе остановки «Городок Водников» загорелся популярный суши-бар

Напомним, что несколько дней назад в 122-й школе на улице Полторацкого, 51, случилось возгорание из-за короткого замыкания проводки. Из-за этого 724 человека, включая учеников и преподавателей, покинули школу, на место прибыли сотрудники МЧС. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в здании будет проведена проверка, дети же переведены на дистанционное обучение до понедельника.