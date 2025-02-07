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Posted 7 февраля, 13:39

Published 7 февраля, 13:39

Modified 7 февраля, 13:39

Updated 7 февраля, 13:39

В омском суши-баре случился пожар

В Омске в районе остановки «Городок Водников» загорелся популярный суши-бар

7 февраля 2025, 13:39
Фото: 1MI. В омском суши-баре случился пожар
Возгорание произошло в заведении сети «Японский домик», никто из находившихся в здании не пострадал.

Сегодня вечером в одном из ресторанов сети «Японский домик» произошел пожар. Точка находится на улице Красный Путь в районе остановки «Городок Водников». На место происшествия отправились 16 спасателей и четыре пожарные машины.

Пламя распространилась на два квадратных метра. К счастью, никто из находившихся в здании не пострадал. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

Напомним, что несколько дней назад в 122-й школе на улице Полторацкого, 51, случилось возгорание из-за короткого замыкания проводки. Из-за этого 724 человека, включая учеников и преподавателей, покинули школу, на место прибыли сотрудники МЧС. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в здании будет проведена проверка, дети же переведены на дистанционное обучение до понедельника.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Пожарные машины#Пожарная безопасность#Пожарные#Новости#Возгорание#Возгорания#Пожар в ресторане
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