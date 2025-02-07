gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 10:37

Published 7 февраля, 10:37

Modified 7 февраля, 10:39

Updated 7 февраля, 10:39

Омску предсказали НМУ «первого уровня опасности»

В Омске и области готовятся снова объявить режим «черного неба»

7 февраля 2025, 10:37
Фото: 1MI.

Омску предсказали НМУ «первого уровня опасности»

Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться до 8 утра 8 февраля.

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ. Он будет действовать на территории региона с 18:00 7 февраля до 8:00 8 февраля. Само понятие «неблагоприятные метеорологические условия» означает, что в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. На этот раз будет объявлен период НМУ «первого уровня опасности».

В предыдущий раз неблагоприятные метеорологические условия в Омске и Омской области действовали с вечера 4-го до утра 5 февраля. До этого 2 февраля в 2 городских округах было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.

Токсичная угроза: в двух округах Омска зафиксировали опасные уровни загрязнения
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Нму
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика