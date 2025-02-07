В Омске и области готовятся снова объявить режим «черного неба»

Posted 7 февраля, 10:37
Published 7 февраля, 10:37
Modified 7 февраля, 10:39
Updated 7 февраля, 10:39
В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ. Он будет действовать на территории региона с 18:00 7 февраля до 8:00 8 февраля. Само понятие «неблагоприятные метеорологические условия» означает, что в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. На этот раз будет объявлен период НМУ «первого уровня опасности».
В предыдущий раз неблагоприятные метеорологические условия в Омске и Омской области действовали с вечера 4-го до утра 5 февраля. До этого 2 февраля в 2 городских округах было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ.