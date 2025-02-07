В Омске и области готовятся снова объявить режим «черного неба»

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ. Он будет действовать на территории региона с 18:00 7 февраля до 8:00 8 февраля. Само понятие «неблагоприятные метеорологические условия» означает, что в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. На этот раз будет объявлен период НМУ «первого уровня опасности».