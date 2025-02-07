В Омске двое детей «заминировали» школу

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, параллельно был найден звонивший. Оперативники выяснили, что сим-карта, с помощью которой позвонил «террорист», принадлежит женщине, живущей на улице Багратиона. Когда к ней приехали, старший из сыновей омички, 12-летний подросток, во всем признался.