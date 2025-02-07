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Posted 7 февраля, 09:45

Published 7 февраля, 09:45

Modified 7 февраля, 09:47

Updated 7 февраля, 09:47

В Омске нашли двух малолетних «телефонных террористов»

В Омске двое детей «заминировали» школу

7 февраля 2025, 09:45
Фото: 1MI.

В Омске нашли двух малолетних «телефонных террористов»

Теперь обоих поставят на профилактический учет.

В омскую полицию поступил сигнал о том, что в одной из школ Центрального округа заложена бомба. Здание эвакуировали в течение 15 минут, была проведена тщательная проверка, но никакое взрывное устройство не нашли.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, параллельно был найден звонивший. Оперативники выяснили, что сим-карта, с помощью которой позвонил «террорист», принадлежит женщине, живущей на улице Багратиона. Когда к ней приехали, старший из сыновей омички, 12-летний подросток, во всем признался.

«Дети находились дома одни, — уточнили в пресс-службе. — 12-летний мальчик решил пошутить и предложил младшему сообщить о минировании школы, где у ребят учится приятель».

10-летний мальчик так и сделал. Теперь обоих планируется поставить на профилактический учет в полиции. На данный момент продолжается проверка.

Напомним: в 2022 году полиция нашла омича, который 218 раз сообщал в экстренные службы о несуществующих угрозах.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Дети#Новости#Школы#Телефонный терроризм
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