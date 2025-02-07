Уважительных причин нет: омичку обязали вернуть 500 тысяч за обучение в академии МВД

Posted 7 февраля, 08:07
Published 7 февраля, 08:07
Modified 7 февраля, 08:09
Updated 7 февраля, 08:09
Омичка попыталась оспорить в облсуде решение Центрального райсуда г. Омска по делу о взыскании затрат на обучение. В пресс-службе облсуда рассказали подробности судебного разбирательства.
Как выяснилось, еще в 2017 году девушка заключила с омской академией МВД контракт о прохождении службы в органах внутренних дел РФ на период обучения и после него. В августе 2022-го омичка стала следователем группы по расследованию неочевидных преступлений, совершенных с использованием информационных-телекоммуникационных технологий. Однако она недолго смогла продержаться на этой должности.
В начале сентября девушка написала заявление на увольнение по собственному желанию. В связи с чем МВД России потребовало вернуть сумму свыше 500 тысяч рублей, потраченные на обучение омички.
Суд первой инстанции встал на сторону МВД, но девушка попыталась оспорить решение. Она настаивала, что срок исковой давности прошел, а заодно пояснила, что уволилась, так как ее не устраивала заработная плата в районе и большой объем работы. Доводы, видимо, оказались неубедительными. Судебная коллегия по гражданский судам Омского облсуда оставила решение без изменения.