Уважительных причин нет: омичку обязали вернуть 500 тысяч за обучение в академии МВД

Как выяснилось, еще в 2017 году девушка заключила с омской академией МВД контракт о прохождении службы в органах внутренних дел РФ на период обучения и после него. В августе 2022-го омичка стала следователем группы по расследованию неочевидных преступлений, совершенных с использованием информационных-телекоммуникационных технологий. Однако она недолго смогла продержаться на этой должности.