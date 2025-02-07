«Такая игра, как мы и ожидали»: Ги Буше — о выездной победе «Авангарда» над «Ладой»

Вчера в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ладой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу омской команды. Обе шайбы «ястребов» забросил капитан Дамир Шарипзянов, а у хозяев льда отличился Рафаэль Бикмуллин. Такой результат прокомментировал главный тренер омичей Ги Буше. Он назвал победу в этом мачте совершенно заслуженной и добавил, что игроки хорошо показали себя.