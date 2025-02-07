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Posted 7 февраля, 09:16

Published 7 февраля, 09:16

Modified 7 февраля, 09:30

Updated 7 февраля, 09:30

Ги Буше

«Такая игра, как мы и ожидали»: Ги Буше — о выездной победе «Авангарда» над «Ладой»

7 февраля 2025, 09:16
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Главный тренер «ястребов» назвал победу в этом мачте совершенно заслуженной и добавил, что игроки хорошо показали себя.

Вчера в Тольятти прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ладой». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу омской команды. Обе шайбы «ястребов» забросил капитан Дамир Шарипзянов, а у хозяев льда отличился Рафаэль Бикмуллин. Такой результат прокомментировал главный тренер омичей Ги Буше. Он назвал победу в этом мачте совершенно заслуженной и добавил, что игроки хорошо показали себя.

«Именно такая игра, как мы и ожидали: маленький лёд, габаритный соперник и очень силовая встреча. Первый период мы здорово начали, перебрасывали „Ладу“, это придавало энергию и уверенность. Во втором периоде начали усложнять, потому что не могли забить их вратарю, реализовать моменты, это придало сопернику немного жизни, где-то мы даже отдали инициативу. Но в третьем отрезке мы здорово себя показали, я горжусь своими парнями, наша победа совершенно заслуженна», — передает слова Буше «Чемпионат».

Канадский специалист отметил, что после этого матча у игроков будет время на отдых.

«Работаем над тем, чтобы сохранять свежесть нашей команды. Стараемся давать ребятам возможность отдыхать, в последние пять дней у нас только утренние раскатки, мы не так активно тренируемся. Перед следующим матчем у нас есть четыре дня, и это здорово», — добавил он.

Напомним, что после победы в Тольятти «Авангард» сохраняет за собой шестое место в Восточной конференции КХЛ (60 очков после 53 матчей), следующая игра омичей пройдет 11 февраля во Владивостоке, соперником «ястребов» станет местный «Адмирал».

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