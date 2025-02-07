Суд обязал ТГК-11 привести в порядок омские ТЭЦ

Теплогенерирующей компании дали срок до 30 августа нынешнего года. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры. Это было последнее решение суда, которое касалось ТЭЦ-5. Ранее суд обязал устранить нарушения на других котельных — все решения уже вступили в силу, уточнили Городу55 в прокуратуре.