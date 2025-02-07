Суд обязал ТГК-11 привести в порядок омские ТЭЦ

Posted 7 февраля, 06:20
Published 7 февраля, 06:20
Modified 7 февраля, 06:41
Updated 7 февраля, 06:41
Компанию ТГК-11 обязали по суду устранить нарушения на омских ТЭЦ и Кировской районной котельной. Об этом сообщили сегодня, 7 февраля, в региональной прокуратуре.
«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила без изменения решение Центрального районного суда Омска от 1 октября 2024 года по иску прокурора города Омска к АО „ТГК-11“, — сообщили в прокуратуре.
Теплогенерирующей компании дали срок до 30 августа нынешнего года. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры. Это было последнее решение суда, которое касалось ТЭЦ-5. Ранее суд обязал устранить нарушения на других котельных — все решения уже вступили в силу, уточнили Городу55 в прокуратуре.
Ранее Город55 рассказывал, что Росприроднадзор провел внеплановую выездную проверку в отношении АО «ТГК-11». На ТЭЦ-5 нашли нарушения, из-за которых в Омске мог выпасть «черный снег».