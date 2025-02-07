Стань продуктивнее: в Омске стартовали продажи HONOR MagicBook X16 и X14

HONOR MagicBook X14 (2025) построен на базе мощного процессора Intel Core i5-12450H 12-го поколения, изготовленного по новейшему техпроцессу Intel 7 и оснащен 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных — SSD-накопителем емкостью 512 ГБ. Мощная батарея 42 Вт·ч обеспечивает до 9 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 7,5 часов повседневной офисной работы, а быстрая зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии. Как и в старшей модели пользователям доступен быстрый перенос данных с помощью HONOR Device Clone и удобная экосистемная функция «Мультиэкран».