Стань продуктивнее: в Омске стартовали продажи HONOR MagicBook X16 и X14

Posted 7 февраля, 09:07
Published 7 февраля, 09:07
Modified 7 февраля, 09:09
Updated 7 февраля, 09:09
У каждой новинки предусмотрен выбор процессора, конфигурации памяти, а также наличия предустановленной операционной системы — вместе это позволяет подобрать оптимальный ноутбук, с которого будет начинаться ваша продуктивность.
HONOR MagicBook X16 (2025) толщиной 17,9 мм и весом всего 1,68 кг удобен для использования в мобильном или гибридном форматах, а благодаря большой диагонали обеспечивает продуктивную работу на стационарных местах. Тонкие рамки экрана HONOR FullView обеспечивают увеличенную полезную площадь 89%, а высокая яркость до 300 нит и антибликовое покрытие позволяют комфортно использовать ноутбук в любой ситуации.
Разрешение 1920×1200, цветовой охват 45% палитры NTSC и точная заводская калибровка обеспечивают оптимальное качество и детализацию изображения с реалистичной цветопередачей и правильным балансом белого. Благодаря соотношению сторон 16:10 пользователи HONOR MagicBook X16 (2025) видят на экране больше контента, чем с традиционными пропорциями 16:9.
HONOR MagicBook X16 (2025) построен на базе мощного процессора Intel Core i5-13420H 13-го поколения. Платформа обеспечивает существенный прирост производительности на уровне процессорных вычислений, а также повышает эффективность графических вычислений для новых возможностей в играх, развлечениях и творческих проектах. HONOR MagicBook X16 (2025) оснащен 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных предусмотрены SSD-накопители емкостью 512 ГБ или 1 ТБ.
Мощная батарея 42 Вт·ч обеспечивает до 9 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 7,5 часов офисной работы, а быстрая универсальная зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии для продолжения работы и может быть использована со смартфонами и планшетами HONOR.
HONOR MagicBook X16 (2025) поддерживает технологию HONOR Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами HONOR, включая смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до 3 окон мобильных приложений и полноценно управлять ими, перемещать файлы между устройствами и приложениями. Утилита HONOR Device Clone легко и быстро переносит файлы со старых Windows-ноутбуков любых производителей, обеспечивая быстрый старт работы с HONOR MagicBook X16 (2025).
HONOR MagicBook X14 (2025) занял младшее место в линейке, став самой доступной моделью бренда. Особенностями ноутбука стали отказ от традиционного для серии MagicBook X цельнометаллического корпуса и новая расцветка Облачный серый, использование процессора предыдущего поколения и отсутствие NFC-метки для работы функции HONOR Share. При этом остальные характеристики и комплектующие остаются на традиционно высоком уровне.
HONOR MagicBook X14 (2025) построен на базе мощного процессора Intel Core i5-12450H 12-го поколения, изготовленного по новейшему техпроцессу Intel 7 и оснащен 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных — SSD-накопителем емкостью 512 ГБ. Мощная батарея 42 Вт·ч обеспечивает до 9 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 7,5 часов повседневной офисной работы, а быстрая зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии. Как и в старшей модели пользователям доступен быстрый перенос данных с помощью HONOR Device Clone и удобная экосистемная функция «Мультиэкран».
HONOR MagicBook X16 (2025) в цвете космический серый уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая М.Видео, Эльдорадо и региональные сети. Стоимость новинки начинается от 59 999 рублей (Core i3, 8 + 512 ГБ, DOS) и может доходить до 109 999 рублей (Core i5, 16 ГБ + 1 ТБ, Windows 11).
HONOR MagicBook X14 (2025) в цвете облачный серый уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая М.Видео, Эльдорадо и региональные сети. Стоимость новинки начинается от 54 999 рублей (Core i3, 8 + 512 ГБ, DOS) и может доходить до 84 999 рублей (Core i5, 16 + 523 ГБ, Windows 11).
В период с 7 февраля по 17 марта в М.Видео действует специальное предложение: скидка на покупку до 17 000 рублей в зависимости от выбора модели и конфигурации.