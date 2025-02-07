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Posted 7 февраля, 05:28

Published 7 февраля, 05:28

Modified 7 февраля, 05:30

Updated 7 февраля, 05:30

Сбербанк выставил на продажу одно из своих зданий в Омске

Сбербанк продает одно из своих зданий в Омске

7 февраля 2025, 05:28
Фото: 1MI.

Сбербанк выставил на продажу одно из своих зданий в Омске

Начальная цена объекта — 21 млн рублей.

На Электронной торговой площадке появилось сообщение о том, что Сбербанк продает одно из своих зданий в Омске. Это здание находится в Кировском округе, на улице Ватутина, его можно купить на аукционе, причем начальная цена — 21,7 млн рублей. Заявки для участия в аукционе собирают до 4 марта.

Речь идет об одноэтажном здании общей площадью 240 квадратных метров, построенном в 1974 году. Сейчас в нем находится отделение Сбербанка, арендаторов в здании нет. Вместе с ним продается земельный участок площадью 1111 квадратных метров. Торг возможен, причем 1 шаг оценивается в 435 тысяч рублей.

Напомним: на днях в Омске выставили на продажу комплекс зданий «СоюзДорНИИ» рядом с СибАДИ. Его начальная цена 150 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Продажи#Сбер
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