На Электронной торговой площадке появилось сообщение о том, что Сбербанк продает одно из своих зданий в Омске. Это здание находится в Кировском округе, на улице Ватутина, его можно купить на аукционе, причем начальная цена — 21,7 млн рублей. Заявки для участия в аукционе собирают до 4 марта.