Posted 7 февраля, 05:28
Published 7 февраля, 05:28
Modified 7 февраля, 05:30
Updated 7 февраля, 05:30
На Электронной торговой площадке появилось сообщение о том, что Сбербанк продает одно из своих зданий в Омске. Это здание находится в Кировском округе, на улице Ватутина, его можно купить на аукционе, причем начальная цена — 21,7 млн рублей. Заявки для участия в аукционе собирают до 4 марта.
Речь идет об одноэтажном здании общей площадью 240 квадратных метров, построенном в 1974 году. Сейчас в нем находится отделение Сбербанка, арендаторов в здании нет. Вместе с ним продается земельный участок площадью 1111 квадратных метров. Торг возможен, причем 1 шаг оценивается в 435 тысяч рублей.
Напомним: на днях в Омске выставили на продажу комплекс зданий «СоюзДорНИИ» рядом с СибАДИ. Его начальная цена 150 млн рублей.