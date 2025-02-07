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Posted 7 февраля, 09:31

Published 7 февраля, 09:31

Modified 7 февраля, 10:04

Updated 7 февраля, 10:04

В поле под Новосибирском полностью разобрали самолет «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний», севший на пшеничное поле, полностью разобрали

7 февраля 2025, 09:31
Фото: Уральские авиалинии.

В поле под Новосибирском полностью разобрали самолет «Уральских авиалиний»

Сюжет
Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
На это ушло в общей сложности полгода.

Сегодня, 7 февраля, закончилась эпопея самолета Airbus А320, который в сентябре 2023 года экстренно приземлился на пшеничном поле под Новосибирском. Город55 уже писал о том, что воздушное судно разбирают, и сегодня, по данным Shot, этот процесс был завершен.

Все составляющие отправлены в Екатеринбург, там их подвергают проверке, чтобы понять, возможно ли дальнейшее использование. Те запчасти, которые признают непригодными, пойдут на утилизацию.

Напомним: Airbus A320 летел из Сочи в Омск и не смог сесть в аэропорту, из-за чего пришлось приземляться на пшеничном поле. На борту были 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и 6 членов экипажа. При посадке никто не пострадал.

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#Николай Эйхвальд#Транспорт#Новости#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии#Самолет на пшеничном поле
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