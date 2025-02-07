Самолет «Уральских авиалиний», севший на пшеничное поле, полностью разобрали

Сегодня, 7 февраля, закончилась эпопея самолета Airbus А320, который в сентябре 2023 года экстренно приземлился на пшеничном поле под Новосибирском. Город55 уже писал о том, что воздушное судно разбирают, и сегодня, по данным Shot, этот процесс был завершен.