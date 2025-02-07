Прорвало и трубы, и терпение: суд вынес решение по разливу канализации в Омске

Posted 7 февраля, 04:10
Published 7 февраля, 04:10
Modified 7 февраля, 04:12
Updated 7 февраля, 04:12
Прокуратура Омской области сообщает, что суд постановил взыскать около 550 тысяч рублей с компаний «ОмскВодоканал» и «Созвездие» за ущерб, нанесенный окружающей среде. Причиной стала крупная коммунальная авария — в апреле прошлого года в районе Красноярского тракта из-за обрушения трубопровода канализационные стоки вышли на поверхность.
Что показала прокурорская проверка
В результате коммунальной катастрофы в почву попали отходы IV и V классов опасности. Теперь компании обязаны выплатить компенсацию в местный бюджет, чтобы восстановить природную среду. Решение суда пока не вступило в силу.
Ранее Город55 писал, что «ОмскВодоканал» все расходы на восстановление планирует взыскать с ООО «Созвездие» через суд.