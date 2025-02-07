Прорвало и трубы, и терпение: суд вынес решение по разливу канализации в Омске

Прокуратура Омской области сообщает, что суд постановил взыскать около 550 тысяч рублей с компаний «ОмскВодоканал» и «Созвездие» за ущерб, нанесенный окружающей среде. Причиной стала крупная коммунальная авария — в апреле прошлого года в районе Красноярского тракта из-за обрушения трубопровода канализационные стоки вышли на поверхность.