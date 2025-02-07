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Posted 7 февраля, 04:10

Published 7 февраля, 04:10

Modified 7 февраля, 04:12

Updated 7 февраля, 04:12

В Омске коммунальщиков обязали заплатить за разлив канализационных стоков в районе Красноярского тракта

Прорвало и трубы, и терпение: суд вынес решение по разливу канализации в Омске

7 февраля 2025, 04:10
Фото: 1MI. В Омске коммунальщиков обязали заплатить за разлив канализационных стоков в районе Красноярского тракта

«ОмскВодоканал» и «Созвездие» оштрафовали за разлив опасных отходов

Коммунальная авария произошла весной прошлого года.

Прокуратура Омской области сообщает, что суд постановил взыскать около 550 тысяч рублей с компаний «ОмскВодоканал» и «Созвездие» за ущерб, нанесенный окружающей среде. Причиной стала крупная коммунальная авария — в апреле прошлого года в районе Красноярского тракта из-за обрушения трубопровода канализационные стоки вышли на поверхность.

Что показала прокурорская проверка

  • Трубопровод принадлежит ООО «Созвездие», но содержался ненадлежащим образом;
  • Обслуживало его АО «ОмскВодоканал», однако аварии не предотвратило.

В результате коммунальной катастрофы в почву попали отходы IV и V классов опасности. Теперь компании обязаны выплатить компенсацию в местный бюджет, чтобы восстановить природную среду. Решение суда пока не вступило в силу.

Ранее Город55 писал, что «ОмскВодоканал» все расходы на восстановление планирует взыскать с ООО «Созвездие» через суд.

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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Прокуратура#Авария#Канализация#Коммунальные службы#Трубопровод
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