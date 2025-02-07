Проект прошел экспертизу. В Омске на Завертява готовятся к строительству нового ЖК

Posted 7 февраля, 06:02
Published 7 февраля, 06:02
Modified 7 февраля, 06:04
Updated 7 февраля, 06:04
Накануне, 6 февраля, в Омске прошел экспертизу проект строительства многоквартирного жилого дома с пристроенным нежилым зданием на улице Завертяева. Положительное заключение выдала компания «Базис».
Возводить здание планирует ООО «Специализированный застройщик „БРИК“». Фирма принадлежит Элине Шихмирзаевой. Под строительство выделен участок площадью 34 909 квадратных метров. Земля находится в частной собственности.
На участке, по планам застройщика, должно появится несколько домов. Их общая площадь превысит 73 тысячи квадратов. Компания «Брик» при представлении проекта заявила, что готова в качестве развития социальной инфраструктуры капитально отремонтировать здание школы №81 на 21-й Амурской, в том числе организовать там дополнительные 180 мест.
Документы по проекту строительства жилья подготовили компании «Форпроект» и «Теплотехнические технологии».
Отметим, что Элина Шихмирзаева кроме фирмы «Брик», также является соучредителем застройщика «Причал 55». Организация возводила жилой комплекс «Мирапорт». В процессе выяснилось, что землю на берегу Иртыша незаконно отдали в частные руки.