Проект прошел экспертизу. В Омске на Завертява готовятся к строительству нового ЖК

На участке, по планам застройщика, должно появится несколько домов. Их общая площадь превысит 73 тысячи квадратов. Компания «Брик» при представлении проекта заявила, что готова в качестве развития социальной инфраструктуры капитально отремонтировать здание школы №81 на 21-й Амурской, в том числе организовать там дополнительные 180 мест.