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Posted 7 февраля, 06:02

Published 7 февраля, 06:02

Modified 7 февраля, 06:04

Updated 7 февраля, 06:04

Общая жилая площадь превысит 73 тысячи квадртаных метров

Проект прошел экспертизу. В Омске на Завертява готовятся к строительству нового ЖК

7 февраля 2025, 06:02
Фото: 1MI. Общая жилая площадь превысит 73 тысячи квадртаных метров

Компании Шихмирзаевой одобрили проект постройки дома на Завертяева в Омске

Застройщик «Брик» получил положительное заключение на строительство жилого дома на улице Завертяева.

Накануне, 6 февраля, в Омске прошел экспертизу проект строительства многоквартирного жилого дома с пристроенным нежилым зданием на улице Завертяева. Положительное заключение выдала компания «Базис».

Возводить здание планирует ООО «Специализированный застройщик „БРИК“». Фирма принадлежит Элине Шихмирзаевой. Под строительство выделен участок площадью 34 909 квадратных метров. Земля находится в частной собственности.

Участок, где компания «Брик» хочет построить дома
Участок, где компания «Брик» хочет построить дома. Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

На участке, по планам застройщика, должно появится несколько домов. Их общая площадь превысит 73 тысячи квадратов. Компания «Брик» при представлении проекта заявила, что готова в качестве развития социальной инфраструктуры капитально отремонтировать здание школы №81 на 21-й Амурской, в том числе организовать там дополнительные 180 мест.

Документы по проекту строительства жилья подготовили компании «Форпроект» и «Теплотехнические технологии».

Отметим, что Элина Шихмирзаева кроме фирмы «Брик», также является соучредителем застройщика «Причал 55». Организация возводила жилой комплекс «Мирапорт». В процессе выяснилось, что землю на берегу Иртыша незаконно отдали в частные руки.

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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Многоквартирный дом#Жилой комплекс#Причал 55#Элина Шихмирзаева
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